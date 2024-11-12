Крупнейшие налогоплательщики сократили платежи на 10 млрд рублей в Новосибирске

За 9 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет в регионе собрано 304,1 млрд рублей налогов. Это на 32,9 млрд больше, чем за 9 месяцев 2023 года. Из них в федеральный бюджет поступило 89,5 млрд рублей (в 2023 году 81,6 млрд), в бюджет Новосибирской области 214,5 млрд (189,5 млрд), в городской бюджет — 25,3 млрд (19,3 млрд рублей).

Доля топ-10 крупнейших налогоплательщиков в общем объеме платежей в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев 2024 года сократилась, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, с 22% (17,9 млрд) до 15,5% или (13,8 млрд рублей).

В топ по итогам трех кварталов вошли Группа «Сибантрацит», ГК «Феррум», ООО «Компания БКС», «Русинтерфинанс», ООО «СДЭК Глобал», ООО «НЛ Континент», АО «Региональные электрические сети», АО «Аэропорт «Толмачево», ООО ХК «Новолекс», АО «НИИ Измерительных приборов».

В бюджет Новосибирской области доля поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков сократилась с 21,1% (32,8 млрд) до 12,7% (21,2 млрд). В этот список вошли «Авиакомпания «Сибирь», «РЖД», УК «БрокерКредитСервис», «Совкомбанк», «Сбербанк России», «Платежный центр», «Пивоваренная компания Балтика», «АБ ИнБев Эфес», «Объединенные Пивоварни — Холдинг» и «Сибирский ликеро-водочный завод».

В городской бюджет за 9 месяцев перечислено 25,3 млрд (19,3 млрд рублей): доля сократилась с 10,1% (1,6 млрд) до 6,8% (1,7 млрд). В топ-10 плательщиков вошли«Новосибирский приборостроительный завод», УК «Брокеркредитсервис», «РЖД», «Компания БКС», «Сбербанк России», «Новосибирский механический завод «Искра», управление МВД по Новосибирску, ГУ МВД по Новосибирской области, «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Военно-социальный центр» Минобороны РФ.

В целом по итогам 9 месяцев 2024 года крупнейшие налогоплательщики заплатили в консолидированный бюджет 42,7 млрд рублей. Для сравнения, за 9 месяцев 2023 — 52,4 млрд, 2022 — 58,8 млрд.

Напомним, снижение доли крупнейших налогоплательщиков в общем объеме выплаченных налогов наблюдается второй год. В первом полугодии 2024 года в федеральный бюджет компании заплатили 8,7 млрд (в первом полугодии 2023 года ─ 14,2 млрд), в областной ─ 19,8 (25,8 млрд), в городской ─ 1,19 (1,16). То есть в целом за год платежи топ-10 компаний упали более чем на 11 млрд рублей. Падение наблюдалось не только в 2023-м, но и к 2022 году ─ на 7,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что замедление поступлений по налогу на прибыль лишает новосибирцев бюджета развития.