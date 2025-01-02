Губернатор подвел итоги первых дней 2025 года в Новосибирской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области подвела итоги работы оперативных служб в праздничные дни.

Как отметил губернатор Андрей Травников, год для Новосибирской области начался достаточно спокойно, без крупных инцидентов и чрезвычайных происшествий. Глава региона потребовал не расслабляться, чтобы все каникулы у новосибирцев также прошли спокойно.

К рискам, которые сохраняются в регионе Травников отнес возникновение техногенных пожаров, происшествий на водных объектах, а также увеличение ДТП из-за метелей и ухудшения видимости.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 650 домов остались без электричества 1 января в Новосибирске.