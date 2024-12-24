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Самые значимые проекты года назвали новосибирские эксперты

  • 24/12/2024, 12:20
Автор: Юлия Данилова
Самые знаковые проекты в Новосибирской области
Самые ожидаемые проекты в регионе так и не были запущены, но некоторые объекты впечатлили участников рынка

Накануне Нового года редакция Infopro54 опросила экспертов, чтобы узнать, какие проекты, реализованные или стартовавшие в Новосибирской области в 2024 году, можно назвать наиболее значимыми для региона. Многие собеседники отмечали, что самых знаковых запусков пока так и не удалось дождаться. В этот список ожидаемо попали четвертый мост, концессионные школы,  ГЧП-поликлиники, станция метро «Спортивная»,  СКИФ,  мусорные концессии.

Однако некоторые проекты уходящего года опрошенных редакцией экспертов все-таки зацепили.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева выделила развитие инфраструктуры Технопарка новосибирского Академгородка — важной составляющей экономики региона, его инновационных проектов. Она напомнила, что Академпарк расширяет спектр услуг для инновационных бизнесов, оказывает помощь в привлечении инвестиций, выстраивании партнерских отношений с крупными российскими и зарубежными корпорациями.

В список значимых вошло создание Научно-исследовательского института в Калининском районе Новосибирска.

— Институт создан для разработки импортозамещающих технологий связи и передачи данных, разрешение на строительство получено 6 октября 2024 года от мэрии Новосибирска. Объем инвестиций планируется в размере 1,7 млрд рублей. Я думаю, что сегодня это актуальная тема, — комментирует Наталья Голубева. — Год назад стартовал проект по созданию промышленно-логистического парка «Иня», который будет выполнять функцию распределительного хаба не только для Западно-Сибирского региона, но и для Урала и Поволжья. А это позволит существенно уменьшить стоимость логистики грузов. Думаю, что проект перспективный и позволит привлечь значительные инвестиции в регион.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун напомнил, что в 2024 году были озвучены планы по реализации грандиозных инфраструктурных проектов, таких, например, как создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, обоснование инвестиций в которую должно быть готово в 2025 году. Ответственными исполнителями назначены органы власти регионов, Минтранс, Минэкономразвития и РЖД. Севсиб должен пройти от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай).

— Таким образом под Севсибом теперь подразумевается транспортный коридор от побережья Северного Ледовитого океана до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР, — уточняет собеседник редакции.

Еще один масштабный проект, по его словам, ― строительство Южного транзита Новосибирска. Дорога 26 км длиной будет иметь от четырех до шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 км/ч и пропускной способностью до 120 тысяч автомобилей в сутки. Южный транзит пройдет от трассы М-52 через левобережье Новосибирска и через Бугринский мост выйдет на Восточный объезд.

— Эти проекты очень существенно загрузят производственные мощности промышленности строительных материалов, — уверен Владимир Скакун.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов также выделил несколько проектов из сферы транспорта и логистики:

— В этом году инвестиции в парк превысили 1,5 млрд рублей, что больше минимального порога для масштабного инвестиционного парка в 500 млн и первоначального бизнес-плана ВПЛП. Все земельные участки распределены между инвесторами. Это означает, что с точки зрения инвестиционного законодательства проект выполнен, однако нужно дождаться ввода в эксплуатацию объектов всех резидентов парка. Одним из крупных резидентов ВПЛП является контейнерный терминал «Терминал Восточные Ворота», планируется завершить первую очередь проекта в середине 2025 года и приступить к реализации второй очереди, — пояснил Максимов.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений в СФО, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов наблюдает рост интереса к инвестированию в Новосибирскую область, к строительству предприятий в регионе.

— Я бы отметил проект китайской компании «Маслов», которая не только придумала, но и практически воплотила в реальность завод по переработке рапса, разместила его в районе Бердска и заявилась на создание завода по глубокой переработке зерна. Я бы назвал этот факт важным индикатором доверия к региону и его привлекательности, — подчеркнул Соколов.

Также эксперт отметил поддержанное губернатором решение об открытии представительства Новосибирской области в китайском городе Циндао.

— Это хороший своевременный шаг, так как есть запрос от экспортеров, импортеров и инвесторов на обработку потоков, на качественный консалтинг, языковую поддержку, медиацию, маркетинговую поддержку. Вначале это коснется продукции агропромышленного комплекса, но я уверен, что номенклатура будет нарастать. Я принимал активное участие в формировании не только самой идеи, но и ее реализации, воплощении, помогал с подбором кадров, с решением вопросов регистрации. С большой долей вероятности в феврале 2025 года этот проект начнет работать, и мы увидим новое качество инфраструктуры поддержки экспорта, импорта и взаимных инвестиций, — прогнозирует Соколов.

Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин отметил, что в сфере АПК знаковых проектов в 2024 году было немного из-за высокой ключевой ставки.

— Я бы выделил Кудряшовский свинокомплекс, который закупил более 50 тысяч единиц племенного поголовья для размещения в реконструированных площадях. Мне нравится диверсификация производства, которую продолжает ГК «Горкунов». Собственник за свои деньги реконструирует тепличные комбинаты и переориентирует их на выращивание цветов, в частности более экономически эффективной горшечной розы, хризантемы. Уход ряда птицефабрик от производства яиц и мяса птицы я не считаю грамотным с точки зрения государственности. Может, для компаний он и хорош, но это оголило рынок яйца и мяса птицы в регионе, — комментирует Пронькин.

Он отметил, что в 2024 году аграрии продолжали вкладываться в техническое перевооружение, строительство и ремонт существующих объектов, но темпы упали, так как за счет заемных средств реализация этих проектов стала невозможна, экономика предприятий «съежилась», большинство старались просто выжить.

При этом к знаковым изменениям опрошенные эксперты отнесли замену мэра. Многие отмечали, что город в этом году убирают лучше, но и снега выпадает намного меньше, чем обычно.

— Пока сложно сказать, как назначение нового мэра сказалось именно на городском хозяйстве. Снега в этом году мало, поэтому улицы чистят нормально. Что меня радует — возобновили разговор про метрополитен, про проектирование новых станций, ищут подрядчика. На мой взгляд, это будет способствовать развитию города. Если вопрос с деньгами будет решен, то, думаю, у Максима Кудрявцева хватит сил реализовать эти проекты, — говорит доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

К знаковым городским событиям эксперт также отнес народное голосование по благоустройству набережной на Северо-Чемском жилмассиве. Он назвал этот проект прорывным.

Эдуард Коложвари также отметил событие федерального уровня, которое, по его мнению, аукнется по всему профильному рынку, — скандал вокруг Wildberries.

— Эта компания — представитель новой платформенной экономики, системообразующая технологичная структура мирового уровня, и совершенно какие-то дикие незрелые действия, — рассуждает Коложвари. — Еще один юмористический факт из новой экономики: очень много народа поверили в «народный капитализм», что можно разбогатеть «тапая хомяка».

По его словам, этот тренд распространился очень быстро, вовлек большие массы офисного планктона ― и не только планктона. Это пример интересного социального эффекта, который очень быстро сдулся.

— В целом я бы сказал, что ключевым итогом года стало изменение, которое наметилось в сознании людей. По тем предпринимателям, чиновникам, кто учится в нашей бизнес-школе, я вижу, что люди начинают думать о будущем, уходит расхлябанность, они становятся более собранными, тянутся к знаниям, появляется сплоченность. Я бы сказал, что ключевым словом 2024 года является осознанность во всех ее проявлениях, —резюмирует собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирской области изменили подход к работе с концессиями и ГЧП

Фото и иллюстрации использованные в коллаже: Infopro54, Автор: Ростислав Нетисов, Юлия Данилова, пресс-службы «Корпорации развития Новосибирской области», пресс-службы правительства Новосибирской области, пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Итоги года 2024 власть бизнес


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