Главу Новосибирского района заставили убрать 11 несанкционированных свалок

После вмешательства прокуратуры на территории Новосибирского района ликвидированы несанкционированные свалки.

Надзорным ведомством было установлено, что на 11 земельных участках района образованы горы твердых коммунальных отходов.

— В связи с выявленными нарушениями закона прокурор внес представление главе администрации Новосибирского района, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

После принятых мер земельные участки очистили. На специализированный полигон было вывезено более 1,7 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Ранее редакция сообщала о том, жители Колыванского района пожаловались губернатору на мусорный полигон. Из-за изменения схемы вывоза отходов их прием на Колыванский полигон вырос в 4,5 раза.