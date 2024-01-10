Предприятия тяжелой промышленности планируют повысить зарплату новосибирцам

Больше половины компаний тяжелой промышленности хотят повысить зарплату новосибирцам. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

— Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в данном направлении в 2023 году в Новосибирской области составил 51,7 — 91,9 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Эксперты hh.ru подсчитали, что 63% опрошенных компаний планирует увеличит окладную часть своих сотрудникам в 2024 году. Отмечается, что 71% это компании с численностью сотрудников от 501 до 1 тыс. человек.

При этом 27% организаций сказали, что оставят оклады на прежнем уровне.

Напомним, что жители Кольцово смогут зарабатывать 125 тысяч рублей к 2026 году. Это самые высокие зарплаты. После жителей Кольцово идут новосибирцы с 95 тысячами рублей. Третье место за жителями Оби ― 93 тысячи рублей. После тройки лидеров идут Ордынский (75 тысяч рублей), Новосибирский (72 тысячи рублей), Барабинский районы (61 тысяча рублей).

Ранее редакция сообщала о том у кого вырастут зарплаты с начала 2024 года.