Предприятия тяжелой промышленности планируют повысить зарплату новосибирцам

Больше половины компаний тяжелой промышленности хотят повысить зарплату новосибирцам. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.
— Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в данном направлении в 2023 году в Новосибирской области составил 51,7 — 91,9 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
При этом 27% организаций сказали, что оставят оклады на прежнем уровне.
Напомним, что жители Кольцово смогут зарабатывать 125 тысяч рублей к 2026 году. Это самые высокие зарплаты. После жителей Кольцово идут новосибирцы с 95 тысячами рублей. Третье место за жителями Оби ― 93 тысячи рублей. После тройки лидеров идут Ордынский (75 тысяч рублей), Новосибирский (72 тысячи рублей), Барабинский районы (61 тысяча рублей).
Ранее редакция сообщала о том у кого вырастут зарплаты с начала 2024 года.
Фото: Freepik — wirestock
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