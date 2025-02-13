Новым главой Бердска избран Семён Лапицкий

13 февраля определился новый глава второго по величине города Новосибирской области — Бердска. На финишную прямую вышли трое кандидатов: коммерческий директор ООО «СЗ «СтройРегионСервис» Семён Лапицкий, заместитель главы администрации Искитима Вячеслав Бесхлебный и пенсионер, участник СВО Александр Трушакин. В 2024 году Трушакин был кандидатом в мэры Новосибирска. Победителем стал Семён Лапицкий, ранее он был депутатом горсовета нынешнего созыва по 25-му округу, был заместителем председателя Совета депутатов, входил в комитет по градостроительству и городскому хозяйству. Ранее работал в знаковых для города компаниях — АО БЭМЗ и МУП «КБУ». Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно. За первый этап конкурсного отбора он набрал самое большое количество баллов — 68.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Бердска был объявлен 15 января. Документы на участие в нем изначально подали 9 человек, в том числе пенсионер Сергей Овчинников, временно безработный, актер любительского театра «Лестница» Александр Гадалкин, директор МБОУ «Мочищенская школа № 45» Ирина Фролова, а также учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк, безработный Александр Берус.

Все кандидаты представили программы по улучшению качества жизни населения города, а также прошли тестирование на знание федерального и регионально законодательств, нормативно-правовых документов города Бердска.

Стоит отметить, что в списке заявившихся на участие был еще один кандидат — пенсионер Сергей Берсенёв. По словам председателя комиссии, первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, он выбыл из конкурса «в связи с ограничением пассивного избирательного права». в итоге на конкурс вышли 8 человек.

В состав комиссии от Горсовета вошли: председатель Совета депутатов Владимир Голубев, начальник отдела правового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Сергей Герман, депутаты Людмила Чуркина и Максим Аредаков (заменил в комиссии Семена Лапицкого).

Вторую половину комиссии определил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В неё вошли: руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Наталья Авдеева, заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Заксобрания Зоя Родина. Председателем комиссии назначен первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Напомним, Бывший мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Он ушел с поста по собственному желанию. 16 декабря он был назначен министром региональной политики Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что главой Черепановского района избран Сергей Овсянников. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.