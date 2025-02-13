Новым главой Бердска избран Семён Лапицкий

13 февраля определился новый глава второго по величине города Новосибирской области — Бердска. На финишную прямую вышли трое кандидатов: коммерческий директор ООО «СЗ «СтройРегионСервис» Семён Лапицкий, заместитель главы администрации Искитима Вячеслав Бесхлебный и пенсионер, участник СВО Александр Трушакин. В 2024 году Трушакин был кандидатом в мэры Новосибирска. Победителем стал Семён Лапицкий, ранее он был депутатом горсовета нынешнего созыва по 25-му округу, был заместителем председателя Совета депутатов, входил в комитет по градостроительству и городскому хозяйству. Ранее работал в знаковых для города компаниях — АО БЭМЗ и МУП «КБУ». Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно. За первый этап конкурсного отбора он набрал самое большое количество баллов — 68.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Бердска был объявлен 15 января. Документы на участие в нем изначально подали 9 человек, в том числе пенсионер Сергей Овчинников, временно безработный, актер любительского театра «Лестница» Александр Гадалкин, директор МБОУ «Мочищенская школа № 45» Ирина Фролова, а также учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк, безработный Александр Берус.
Все кандидаты представили программы по улучшению качества жизни населения города, а также прошли тестирование на знание федерального и регионально законодательств, нормативно-правовых документов города Бердска.
Стоит отметить, что в списке заявившихся на участие был еще один кандидат — пенсионер Сергей Берсенёв. По словам председателя комиссии, первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, он выбыл из конкурса «в связи с ограничением пассивного избирательного права». в итоге на конкурс вышли 8 человек.
В состав комиссии от Горсовета вошли: председатель Совета депутатов Владимир Голубев, начальник отдела правового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Сергей Герман, депутаты Людмила Чуркина и Максим Аредаков (заменил в комиссии Семена Лапицкого).
Вторую половину комиссии определил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В неё вошли: руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Наталья Авдеева, заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Заксобрания Зоя Родина. Председателем комиссии назначен первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Напомним, Бывший мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Он ушел с поста по собственному желанию. 16 декабря он был назначен министром региональной политики Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что главой Черепановского района избран Сергей Овсянников. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.
Фото предоставлено администрацией города Бердска, автор- пресс-служба
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