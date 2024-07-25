Самовар за 129 тысяч рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске можно приобрести уникальный самовар, созданный на знаменитой фабрике братьев Рузиных. Его стоимость составляет 129 тысяч рублей.
– Отличный экспонат не только для радушного хозяина, но и для личной коллекции, – говорится в объявлении на популярном сайте.
Этот экземпляр имеет объём шесть литров, что позволяет одновременно заварить до 30 кружек чая.
Продавец подчёркивает, что самовар полностью комплектный, внутри него чисто, а на стенках нет накипи. Также отмечает, что самовар был отреставрирован опытным мастером, а новое пищевое лужение обеспечивает безопасность приготовленного чая.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию советских монет за 2,2 млн выставил на продажу житель Новосибирска.
Источник фото: Авито
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