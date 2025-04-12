Резиденты трех парков заплатили в бюджет Новосибирской области 8 млрд налогов

По итогам 2024 года резиденты Промышленно-логистического парка перечислили в бюджет Новосибирской области 2,8 млрд рублей налогов, резиденты Биотехнопарка — 1,5 млрд, а Технопарка Академгородка — 3,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— В западной части от Новосибирска создан мощнейший центр привлечения инвестиций — Промышленно-логистический парк. С момента его создания частные компании вложили в проекты, расположенные в ПЛП более 85 млрд рублей инвестиций, из них более 15 млрд рублей в 2024 году, — констатировал врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

По его словам, в совокупности от ПЛП в консолидированный бюджет области уже поступили 9 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает бюджетные инвестиции, направленные в развитие площадки. В парке создано 8 тысяч рабочих мест и интерес к нему сохраняется.

Лев Решетников напомнил, что продолжает развиваться и самый эффективный, с точки зрения налоговой отдачи, парковый проект Новосибирской области —Технопарк.

— В Технопарке на улице Будкера запускается новый проект. Ранее на этой площадке планировалось строительство завода OCSiAl. Сейчас там появятся административно-производственные здания, — добавил он.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском начинает набирать резидентов особая экономическая зона, а также планирует развивать вторую очередь Южный ПЛП.