Самую яркую комету двух последних десятилетий можно увидеть через бинокль

Самую яркую комету последних двух десятилетий C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно увидеть через бинокль в Северном полушарии до конца декабря.

– Она видна сразу же после заката Солнца в западной части неба в созвездии Змееносца, недалеко от очень яркой звезды Арктур (альфа созвездия Волопаса), – говорится в сообщении НГУ.

Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ, рассказала, что, скорее всего, комета больше никогда не вернётся к Земле. Её очень вытянутая траектория выведет её за пределы нашей системы.

28 октября комета C/2023 A3 приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние в 500 тысяч километров и распалась. Из-за этого не удалось сделать снимки, которые могли бы запечатлеть даже хвост этой кометы.

— У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост. Зафиксировать его удалось 19 октября, когда Цзыцзиньшань-ATLAS проходила недалеко от Солнца, – говорится в сообщении НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик.