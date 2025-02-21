Самые высокие пенсии в Новосибирске получают три категории граждан

Не все пенсионеры в Новосибирской области живут от одной государственной выплаты до другой, стараясь на всем экономить. Летчики-испытатели, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получают вполне достойные пенсии. Об этом Om1 Новосибирск рассказали в СФР Новосибирской области.

Значительно повысить уровень дохода этим трем категориям граждан удалось благодаря тому, что они получают сразу две пенсии, по старости и по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, что средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области на сегодняшний день составляет 24 532 рубля, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 25 245 рублей.

Добавим, в январе 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 23,7 тысяч рублей. В этом году индексация на 7,3% затронула 727,5 тысяч пенсионеров региона, в том числе 586,5 тыс. неработающих. В результате их средний размер пенсии вырос на 1,8 тысяч рублей и составил 24,5 тысяч рублей.

Но есть и плохая новость: в этом году новосибирцы не смогут выйти на пенсию по старости. Дело в том, что начавшаяся в январе 2019 года пенсионная реформа продолжает влиять на условия выхода на заслуженный отдых. Так, в соответствии с графиком, утвержденным еще в 2018 году, в 2025 году никто не сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте новосибирцы, как и остальные жители российских регионов, получат пенсию меньше, чем чем в феврале.