Рекламодателям

Самые высокие пенсии в Новосибирске получают три категории граждан

  • 21/02/2025, 18:30
Самые высокие пенсии в Новосибирске получают три категории граждан
Они получают выплаты по двум видам начислений

Не все пенсионеры в Новосибирской области живут от одной государственной выплаты до другой, стараясь на всем экономить. Летчики-испытатели, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получают вполне достойные пенсии. Об этом Om1 Новосибирск рассказали в СФР Новосибирской области.

Значительно повысить уровень дохода этим трем категориям граждан удалось благодаря тому, что они получают сразу две пенсии, по старости и по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, что средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области на сегодняшний день составляет 24 532 рубля, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 25 245 рублей.

Добавим, в январе 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 23,7 тысяч рублей. В этом году индексация на 7,3% затронула 727,5 тысяч пенсионеров региона, в том числе 586,5 тыс. неработающих. В результате их средний размер пенсии вырос на 1,8 тысяч рублей и составил 24,5 тысяч рублей.

Но есть и плохая новость: в этом году новосибирцы не смогут выйти на пенсию по старости. Дело в том, что начавшаяся в январе 2019 года пенсионная реформа продолжает влиять на условия выхода на заслуженный отдых. Так, в соответствии с графиком, утвержденным еще в 2018 году, в 2025 году никто не сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте новосибирцы, как и остальные жители российских регионов, получат пенсию меньше, чем чем в феврале.

Фото freepik,  автор: jcomp

144

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : пенсии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Лизинг иностранных работников станет трендом на рынке труда в 2025 году

Новосибирские компании, испытывающие сложности с набором персонала, уже изучают такие предложения
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг «заморозку» проекта самолета «Байкал»
21/02/25 19:00
Бизнес Технологии
Самые высокие пенсии в Новосибирске получают три категории граждан
21/02/25 18:30
Общество
Одобрена обновленная документация станции метро «Спортивная» в Новосибирске
21/02/25 18:00
Общество
Администрация Ордынского района подала иск к «СпецТрансСтрою» на 111 миллионов
21/02/25 17:30
Бизнес
О самых молодых пенсионерах Новосибирской области рассказали в СФР
21/02/25 17:00
Общество
Набор на целевое обучение педагогов увеличился в 5 раз в Новосибирской области
21/02/25 16:35
Власть
В ночь на День защитника Отечества в Новосибирске похолодает
21/02/25 16:00
Город Общество
Ремонт моста через Иню находится под тщательным контролем мэра Кудрявцева
21/02/25 15:51
Власть
Более четырех тонн конфискованной бытовой химии передали на СВО из Новосибирска
21/02/25 15:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Расходы новосибирцев на алкоголь за год выросли более чем на 50%
21/02/25 14:30
Общество
Техзадание для дизайн-проекта улицы Ленина в Новосибирске подготовят в марте
21/02/25 14:00
Власть Город Общество
В развитие аэродрома «Бердск-Центральный» инвестируют 8 млрд рублей
21/02/25 13:30
Бизнес Власть
«Почта России» рассказала, в какие месяцы водители Новосибирска чаще всего нарушали ПДД
21/02/25 13:00
Общество
Замначальника отдела новосибирской налоговой избрали меру пресечения за взятку
21/02/25 12:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Семья мигрантов пыталась легализоваться через липовое отцовство в Новосибирске
21/02/25 12:15
Общество Право&Порядок
Спецтехника пошла по левому ходу тоннеля нового моста в Новосибирске
21/02/25 12:00
Бизнес Город
Нелегального торговца бензином осудили в Новосибирске
21/02/25 11:30
Право&Порядок
Прокуратура отозвала три иска о расторжении школьной концессии в Новосибирске
21/02/25 10:30
Власть Недвижимость Образование
Министра Дениса Архипова перевели из СИЗО под домашний арест в Новосибирске
21/02/25 10:15
Власть Право&Порядок
Семейный ресторан закрывается в Новосибирске
21/02/25 10:00
Бизнес
Популярное
Гробы найдены на новосибирском мусорном полигоне
21/02/25 16:30
Священник рассказал новосибирцам о запретах в Мясопустную родительскую субботу
21/02/25 15:00
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами после конфликта в школе Новосибирска
21/02/25 11:00
Стандартные налоговые вычеты новосибирцы могут получать ежемесячно
21/02/25 8:30
Новосибирские археологи исследуют уникальные артефакты
19/02/25 14:30
Бизнесмен дал пощечину паспортом кассиру в аэропорту Толмачево
19/02/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39
Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона
20/02/25 10:35
Банк Уралсиб стал партнером городского конкурса «Вперёд, мальчишки!» в Междуреченске
19/02/25 10:44
Банк Уралсиб расширил возможности вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»
19/02/25 9:05
Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области
18/02/25 16:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска