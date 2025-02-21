Одобрена обновленная документация станции метро «Спортивная» в Новосибирске

«Главгосэкспертиза России» приняла проектно-сметную документацию на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Ожидается, что в ближайшее время будет заключён контракт на завершение работ.
Напомним, что в конце декабря разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили до конца декабря 2025 года. Достраивать ее будут в режиме повышенной готовности. Он введен 28 января.
Строительство станции началось в 2019 году. В городской администрации неоднократно подчёркивали, что процесс возведения объекта осуществлялся с некоторыми отклонениями от проекта, из-за чего сроки сдачи станции сдвигались.
В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря того же года. Однако в августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия может получить одобрение документации в феврале 2025 года. Строительные работы на объекте практически завершены.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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