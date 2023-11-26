В Новосибирске готовятся к ямочному ремонту

Департамент транспорта мэрии Новосибирска объявил торги на выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту улично-дорожного покрытия с применением асфальтобетона литого дорожного с предварительной вакуумной очисткой участков восстановления. Стартовая цена контракта — 50 млн руб. Объем выполняемых работ не определен.

Как уточняется в тендерной документации, речь идет о ямочном ремонте, в том числе в зимний период. Гарантийный срок, в течение которого подрядчик будет обязан устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 2 года с даты подписания документа о приемке, акта о приемке выполненных работ.

Напомним, из бюджета города на ямочный ремонт силами ДЭУ в 2023 году было выделено 40 миллионов рублей. Еще 250 млн рублей на поддерживающий ремонт было выделено из областного бюджета. По данным на весну, ямочный ремонт было необходимо провести на площади 165 тыс кв метров.

На минувшей неделе депутаты горсовета потребовали отставки начальника транспортного департамента мэрии Константина Васильева.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников рекомендовал муниципалитету не искать оправдания состоянию дорог в городе, а работать.