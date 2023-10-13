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Повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше

  • 13/10/2023, 15:51
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Повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше
Люди ищут приработок на стороне или дополнительные «плюшки» от работодателей.

Ученые Высшей школы экономики обнаружили, что половина россиян сегодня не готовы работать больше даже при повышении заработной платы.

— Подавляющая часть работников считает, что нынешнее вознаграждение не соответствует их усилиям и его повышение только восстановит справедливость, а не вдохновит на трудовые подвиги. С нашей точки зрения, это принципиальный вывод, демонстрирующий ловушку мотивации на российском рынке труда, — констатируют социологи Владимир Карачаровский и Мария Гурулева, анализировавшие данные опроса, проведенного в 2018 году (статья опубликована в сентябре 2023-го).

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка отмечают, что в 2023-м проблема не только сохранилась, но и обострилась.

— Проблема «ловушки мотивации» у россиян существует. Значительная доля и россиян, и новосибирцев считают оплату труда несправедливой. Что это означает? То, что работник затрачивает свои ресурсы для какой-либо работы не только в сугубо рабочее время, но и в свое свободное время. В результате сокращается время для отдыха, восстановления сил. И в качестве компенсации работник ожидает хорошее вознаграждение. Этого не происходит, а когда все же оплата труда повышается, то она расценивается как запоздалая оплата уже выполненного труда, — комментирует Светлана Ильиных, заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук. — В качестве варианта денежной компенсации работник избирает вторую, третью занятость. Прикладывать больше усилий для работы на основном месте становится невыгодно.

По ее словам, это тревожный момент в сфере занятости, на который уже сейчас следует обратить внимание руководителям организаций.

Ирина Григорьева, клинический психолог компании «Новое качество»

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Клинический психолог компании «Новое качество» Ирина Григорьева считает, что новосибирцы точно не отказываются от повышения зарплаты — они этого требуют, тем более при устройстве на новое место работы, объясняя свое требование ростом цен, инфляцией и т.д.

— При этом уровень зарплаты не гарантирует качественную работу, но так было всегда. Деньги никогда не были мотиватором для работы, и об этом хорошо знают директоры, кадровики компаний. Если человек плохо работает, сколько бы ты ему не платил, кардинально лучше он работать не будет, — комментирует Григорьева.

При этом, по ее словам, сейчас все большую мотивационную роль начинает играть гарантия стабильности и безопасности, которые компания может предоставить сотруднику. Нередко она перевешивает фактор денег.

— Внешнее окружение сейчас настолько турбулентное, что никто не может спрогнозировать будущее даже на ближайший год, поэтому люди хотят, чтобы хотя бы на предприятии было стабильно и безопасно, — подчеркивает собеседница Infopro54.

В пресс-службе hh.ru Сибирь отметили, что в постковидный период также наблюдают изменение приоритетов соискателей.

— Если до 2020 года фокус людей был направлен на построение карьеры, то сейчас он смещается в зону сохранения здоровья и эмоционального комфорта, причем это касается всех возрастных групп. Более того, молодые специалисты (18-24 года) даже сильнее, чем возрастные (55+ лет) заинтересованы в том, чтобы работодатели уделяли внимание вопросам физического и эмоционального здоровья сотрудников. Так, 77% соискателей в возрасте 18-24 года считают заботу об эмоциональном здоровье важным фактором программ заботы о сотрудниках, среди соискателей 55+ таких 52%. И только на втором месте у молодых специалистов сейчас стоит карьера (65% считают ее важным приоритетом в программах заботы о сотрудниках), — пояснили на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе hh.ru Сибирь.

Повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше

По мнению аналитиков компании, глобально причины таких изменений в настроениях соискателей связаны с двумя факторами.

  • С одной стороны, это пережитая пандемия и стрессы последних лет, которые показали важность заботы о собственном здоровье и эмоциональном состоянии.
  • С другой стороны, сложившийся «рынок соискателя», когда конкуренция за работу не слишком высока в большинстве направлений, и, наоборот, идет «борьба» за кандидата среди нескольких компаний-работодателей, все это приучает соискателей к тому, что работа есть и выбирать нужно «лучшее».

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— Поскольку зарплаты в целом выравниваются и растут везде, увеличивается важность немонетарной мотивации, то есть важным фактором при выборе работы и работодателя становится возможность профессионального развития, ощущение собственной значимости и полезности в компании, забота о сотрудниках и их семьях, — поясняют в пресс-службе hh.ru Сибирь. — Все это находит отражение в вакансиях, особенно быстро этот процесс идет в крупных городах, в частности в Новосибирске. Если раньше обширные описания привлекательных условий труда с фитнес-центрами, бассейнами, фруктами на корпоративной кухне и т.д. мы видели в основном в вакансиях для айтишников, то сейчас это перестает быть редкостью. Работодатели активно работают в этом направлении, постоянно развивают программы заботы о сотрудниках. Вот, например, в описании вакансии гранрайтера среди условий труда работодатель упоминает внутреннее корпоративное обучение, корпоративный спорт и командные фотосессии. И обратите внимание, как работодатель презентует себя. Он говорит о своей корпоративной культуре — это работа в «стабильной, доброжелательной и амбициозной команде», то есть соискателю буквально сообщают, что будет интересно профессионально, но при этом эмоционально комфортно.

По мнению аналитиков hh.ru Сибирь, сложившийся тренд будут укреплять «зумеры» — как наиболее дефицитные специалисты (малое поколение 90-х), за которых сейчас идет высокая конкуренция работодателей. Вместе с ней к компаниям приходит понимание, что «они другие» и с ними нужно учиться работать.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ рейтинга самых тревожных городов России, причем больше всего новосибирцев напрягает работа.

Фото freepik 

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Светлана Ильиных Работа в Новосибирске Ловушка мотивации Ирина Григорьева дефицит кадров hh.ru Сибирь


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