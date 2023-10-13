Повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше

Ученые Высшей школы экономики обнаружили, что половина россиян сегодня не готовы работать больше даже при повышении заработной платы.

— Подавляющая часть работников считает, что нынешнее вознаграждение не соответствует их усилиям и его повышение только восстановит справедливость, а не вдохновит на трудовые подвиги. С нашей точки зрения, это принципиальный вывод, демонстрирующий ловушку мотивации на российском рынке труда, — констатируют социологи Владимир Карачаровский и Мария Гурулева, анализировавшие данные опроса, проведенного в 2018 году (статья опубликована в сентябре 2023-го).

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка отмечают, что в 2023-м проблема не только сохранилась, но и обострилась.

— Проблема «ловушки мотивации» у россиян существует. Значительная доля и россиян, и новосибирцев считают оплату труда несправедливой. Что это означает? То, что работник затрачивает свои ресурсы для какой-либо работы не только в сугубо рабочее время, но и в свое свободное время. В результате сокращается время для отдыха, восстановления сил. И в качестве компенсации работник ожидает хорошее вознаграждение. Этого не происходит, а когда все же оплата труда повышается, то она расценивается как запоздалая оплата уже выполненного труда, — комментирует Светлана Ильиных, заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук. — В качестве варианта денежной компенсации работник избирает вторую, третью занятость. Прикладывать больше усилий для работы на основном месте становится невыгодно.

По ее словам, это тревожный момент в сфере занятости, на который уже сейчас следует обратить внимание руководителям организаций.

— При этом уровень зарплаты не гарантирует качественную работу, но так было всегда. Деньги никогда не были мотиватором для работы, и об этом хорошо знают директоры, кадровики компаний. Если человек плохо работает, сколько бы ты ему не платил, кардинально лучше он работать не будет, — комментирует Григорьева.

Клинический психолог компании «Новое качество» Ирина Григорьева считает, что новосибирцы точно не отказываются от повышения зарплаты — они этого требуют, тем более при устройстве на новое место работы, объясняя свое требование ростом цен, инфляцией и т.д.

При этом, по ее словам, сейчас все большую мотивационную роль начинает играть гарантия стабильности и безопасности, которые компания может предоставить сотруднику. Нередко она перевешивает фактор денег.

— Внешнее окружение сейчас настолько турбулентное, что никто не может спрогнозировать будущее даже на ближайший год, поэтому люди хотят, чтобы хотя бы на предприятии было стабильно и безопасно, — подчеркивает собеседница Infopro54.

В пресс-службе hh.ru Сибирь отметили, что в постковидный период также наблюдают изменение приоритетов соискателей.

— Если до 2020 года фокус людей был направлен на построение карьеры, то сейчас он смещается в зону сохранения здоровья и эмоционального комфорта, причем это касается всех возрастных групп. Более того, молодые специалисты (18-24 года) даже сильнее, чем возрастные (55+ лет) заинтересованы в том, чтобы работодатели уделяли внимание вопросам физического и эмоционального здоровья сотрудников. Так, 77% соискателей в возрасте 18-24 года считают заботу об эмоциональном здоровье важным фактором программ заботы о сотрудниках, среди соискателей 55+ таких 52%. И только на втором месте у молодых специалистов сейчас стоит карьера (65% считают ее важным приоритетом в программах заботы о сотрудниках), — пояснили на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе hh.ru Сибирь.

По мнению аналитиков компании, глобально причины таких изменений в настроениях соискателей связаны с двумя факторами.

С одной стороны, это пережитая пандемия и стрессы последних лет, которые показали важность заботы о собственном здоровье и эмоциональном состоянии.

С другой стороны, сложившийся «рынок соискателя», когда конкуренция за работу не слишком высока в большинстве направлений, и, наоборот, идет «борьба» за кандидата среди нескольких компаний-работодателей, все это приучает соискателей к тому, что работа есть и выбирать нужно «лучшее».

По мнению аналитиков hh.ru Сибирь, сложившийся тренд будут укреплять «зумеры» — как наиболее дефицитные специалисты (малое поколение 90-х), за которых сейчас идет высокая конкуренция работодателей. Вместе с ней к компаниям приходит понимание, что «они другие» и с ними нужно учиться работать.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ рейтинга самых тревожных городов России, причем больше всего новосибирцев напрягает работа.