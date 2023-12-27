Топ мероприятий в Новосибирске, где нужно обязательно побывать с детьми в новогодние праздники

Новый год в Новосибирске 2023–2024 обещает быть особенным. Вспомним прошлую зиму. Тогда город стал Новогодней столицей. Эта же зима такая же особенная, так как вдохновение еще не покинуло организаторов. Куда же сходить в столь волшебное время с детьми? Редакция Infopro54 составила топ из самых интересных событий в Новосибирске.

Открывает наш топ интересное шоу Новогодних игрушек, которое пройдет 3 января. В 17:00 часов можно будет насладится масштабным Карнавальным шествием игрушек.

— Участники пройдут по главному проспекту Новосибирска до улицы Ленина, — говорится в описании шествия.

Отдельно отмечается, что на время шествия Красный проспект станет пешеходным.

Но главное событие, а именно шоу игрушек, начнется на площади Ленина в 17:30 и продлится час. Дети вместе с родителями смогут увидеть и даже поучаствовать в веселом сказочном приключении с музыкой, спецэффектами, играми и песнями.

На следующий день, 4 января, после шоу игрушек можно будет заглянуть на фестиваль снега в парке «Арена».

— В рамках фестиваля пройдет традиционный ежегодный Сибирский конкурс снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска, — говорится в сообщении к фестивалю.

Насладится скульптурами известных мастеров со всех концов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья можно будет в 18:00 часов, также в это время открывается арт-объект «Новосибирск — Родина Снежных Баб».

Напомним, что Новосибирск не так давно назвался родиной снежных баб. Теперь снежная баба стала праздничным символом города.

С 4 по 7 января 2024 года все желающие смогут прокатиться по городу на праздничном автобусе по Первому новогоднему маршруту. Автобус с экскурсией будет останавливаться в разных местах, где участники попробуют свои силы в мастер-классах, прогуляются по улице «Новогодней» и даже заглянут в музей на набережной. В этом году будет запущено два рейса: утренний и вечерний. Длительность программы — четыре часа. Билет платный.

7 января можно будет сходить на самый добрый концерт на Михайловской набережной. Там любимые артисты новосибирцев поздравят всех со светлым праздником Рождества. Мероприятие начнется в 12 часов дня.

— В концерте прозвучат лучшие рождественские произведения мировой классики. Для участия в колокольном перезвоне приглашены звонари близлежащих городов, — отмечается в сообщении.

Следующим по счету идет фестиваль снежных баб. Он будет проходить 8 января с 12.00 до 16.00 часов. Обещают масштабное гуляние с песнями, плясками, конкурсами и призами. В этот день можно будет увидеть и победителей в конкурсе снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска.

Закончить новогодние каникулы мы предлагаем на дискотеке «Снежный ритм». Она будет проходить в парке имени Кирова с 16:00 часов. Там дети и родители смогут вдоволь натанцеваться и послушать любимые песни.