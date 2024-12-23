Депутаты Новосибирска не стали обсуждать вопрос о дактилоскопии мигрантов

Вопрос об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Госдуме по вопросу совершенствования законодательства в сфере миграционной политики исключен из повестки дня 40 сессии. С предложением об этом выступил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Депутаты планировали обратиться с предложением ввести дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранных граждан при пересечении границы РФ, а также процедуру геномной регистрации.

— Данная мера позволит отслеживать перемещение иностранных граждан, однозначно их идентифицировать и не допускать повторный въезд, а также будет способствовать повышению безопасности и окажет серьезную помощь органам внутренних дел в установлении личности, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, — говорилось в проекте обращения.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев обосновал исключение вопроса из повестки дня сессии проведенными консультациями с представителями Госдумы. Выяснилось, что нижняя палата парламента уже работает над ним.

— В Государственной Думе уже «озадачены» вопросом въезда мигрантов на территорию России. Данный вопрос у них находится на постоянном контроле. Создана межфракционная рабочая группа под руководством заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой и данный вопрос прорабатывается, — уточнил он.

Дмитрий Асанцев добавил, что с 1 декабря 2024 года на территории России начался эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Он будет проводиться в два этапа. На первом (с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года) — фото и отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать в пунктах пропуска в аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово и Шереметьево), Московской области (Жуковский), а также на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области (Маштаково).

На втором этапе (с 30 июня 2025 года) для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Если эксперимент признают удачным, то биометрические данные иностранцы будут сдавать на всех пограничных пунктах при въезде в Россию.

Предложение спикера было поддержано большинством депутатов.

Ранее редакция сообщала, что мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске. Иностранцы возмущены «высылками» на родину и запретами на въезд.