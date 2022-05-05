Новосибирский губернатор против восстановления сети вытрезвителей

— Когда проходила реформа системы медицинских вытрезвителей, я в то время работал в муниципалитете и был категорически против. Было обидно, по душе резало, когда рушили стройную систему, на которую в том числе выделяли средства муниципалитеты, — рассказал глава Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

Он пояснил, что больше всего было вопросов по поводу того, что неадекватных пациентов переводили из специализированных учреждений на медиков.

— Сегодня я бы уже сказал, что нет [восстанавливать не стоит]. Столько лет прошло, и мы пережили [эту реформу], поэтому сейчас, может, уже нет смысла возвращать ликвидированную систему, по крайней мере в том масштабе и формате, когда в каждом районном центре были свои вытрезвители, — добавил Травников. — В Новосибирске мы создаем такое учреждение, чтобы получить опыт и снять самый болезненный поток пациентов в медучреждения. Если увидим от этого эффект, то система заработает. Но нужно ли масштабировать этот опыт и возвращать всю сеть — жизнь покажет.

По его словам, сейчас есть некоторые юридические нюансы в работе вытрезвителей. В частности, пока непонятно, какие полномочия будут у их сотрудников.

Напомним, на апрельской сессии регионального парламента в первом чтении был принят законопроект, возобновляющий работу вытрезвителей на территории области. Пробным шаром станет заведение на 20 койко-мест. Сейчас эту категорию граждан принимает больница №34. Предварительные расходы областного бюджета на содержание вытрезвителя составят 15,5 млн рублей в год. Депутаты также говорили о правовых нюансах в работе учреждений, которые вызывают много вопросов.

Ранее редакция приводила экспертное мнение почему вытрезвители нельзя передавать в частные руки.