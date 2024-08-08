Возраст 18 до 21 года — самый подходящий для начала работы в Новосибирске

Самым подходящим периодом для начала работы новосибирцы считают возраст от 18 до 21 года.

― Каждый второй родитель считает, что ребенку можно начинать подрабатывать уже в 14—17 лет, — говорят данные опроса SuperJob.

Однако те, у кого нет детей, считают, что выходить на работу нужно либо в 18-21 год, либо после 22 лет.

Согласно результатам опроса, 43% жителей Новосибирска начали работать в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий начал свою трудовую деятельность в подростковом возрасте, между 14 и 17 годами.

18% опрошенных приступили к работе в 22 года, а 7% — ещё раньше, в возрасте 10–13 лет. Интересно, что только 1% респондентов имели трудовой опыт до 9 лет, и в основном это был опыт работы в качестве актёра или модели. В советское время люди также начинали работать в раннем возрасте, не только в творческих профессиях, но и, например, в сельском хозяйстве.

Отмечается, что в старшем подростковом возрасте подрабатывали больше мужчин, чем женщин: 40% против 28%. А вот женщины чаще начинали работать в возрасте 18—21 года: 47% против 36%.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов.