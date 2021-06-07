Многофункциональный светодиодный комплекс разработали ученые НГТУ

Проект выполнен в Центре прототипирования НГТУ НЭТИ в рамках проектной деятельности в 2019—2020 гг. Авторы проекта — студенты механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ: Никита Корнеев, Валентина Сушкова, Владимир Куликов, Илья Ишутин, Артем Ильин и Алексей Виноградов и их руководитель доцент кафедры материаловедения в машиностроении, кандидат технических наук Дмитрий Сергеевич Терентьев.

Дизайн конструкции выполнен в стиле Sci-Fi (научная фантастика). Многофункциональный светодиодный комплекс оснащен автономными литий-полимерными аккумуляторами и может работать без подзарядки до 4 часов.

Внутри корпуса изделия встроены различные устройства: светильник-ночник с датчиком движения, рециркулятор воздуха с сенсорным управлением, проектор, аудиосистема, аудиоспектр частот, подсветка RGB.

Управление светодиодными и мультимедийными устройствами осуществляется по технологии Bluetooth. Через специальные приложения, установленные на смартфоне, регулируется яркость, изменяется цвет и режим подсветки светодиодных лент. Воспроизведение видео-, аудио- и графических файлов осуществляется при беспроводном подключении смартфона к стереоколонкам или проектору.

Компактные габаритные размеры многофункционального светодиодного комплекса позволяют его легко перемещать и транспортировать. Возможность автономной работы продолжительное время позволяет активно использовать комплекс для проведения досуга, связанного с отдыхом и развлечениями.