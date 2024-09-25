Сбалансированное питание и бесплатный проезд для сотрудников

Кадровый голод обязывает работодателей повышать уровень комфорта на рабочих местах, создавая особые условия сотрудникам. Да и сами соискатели стали более требовательны. Так, по данным предоставленным Infopro54 службой исследований hh.ru, 29% новосибирцев хотят, чтобы работодатель обеспечил их организованным здоровым питанием, еще 8% хотели бы получать диетические блюда.

В 18 тысячах вакансий, открытых в этом году, работодатель предлагает соискателям бесплатное питание и корпоративный транспорт. И этот показатель на 26% больше, чем годом ранее. Чаще всего такие условия предлагают в следующих отраслях: «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (9%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Товары народного потребления» (по 6%).

Причиной роста популярности таких программ аналитики считают стремление работодателей создать более конкурентные условия труда для дефицитных соискателей.

Помимо питания и доставки на работу служебным транспортом, некоторые работодатели готовы обеспечивать своих сотрудников жильем или компенсировать его стоимость, предоставлять путевки в санаторий взрослым и в лагерь детям, оплачивать проезд сотруднику и его семье до места отдыха и т.д.

При этом, по мнению большинства руководителей бизнеса уверены, что повышение уровня комфорта на рабочих местах- один из ключевых факторов, который будет влиять на рынок труда ближайшие десять лет.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием.