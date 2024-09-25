Сотрудницам детдома, где погиб подросток, вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске суд поставил точку в деле смерти одного из воспитанников детдома. Две сотрудницы заведения понесли наказание.

Как говорится в сообщении суда, Ольга Малеванная, заместитель директора МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина», и Ольга Шаварнаева, медсестра, зная о получении двумя воспитанниками травм в результате падения с третьего этажа, сообщили очевидцам происшествия, что дети не нуждаются в медицинской помощи.

Кроме того, Малеванная дала указание не сообщать о происшествии в правоохранительные органы и не вызывать скорую помощь, что привело к смерти одного ребенка.

– Приговором суда Малеванная и Шаварнаева признаны виновными в совершении преступления и им назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях на 2 года, – говорится в сообщении Кировского районного суда.

Стоит отметить, что женщинам предъявлялись два обвинения: превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий и оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. По итогу была оставлена лишь первая.

Осужденных заключили под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске директор детского дома получила выговор после смерти воспитанника.