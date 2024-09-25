Пять человек избили палкой с гвоздями двух мужчин и женщину в Новосибирске

В Новосибирске произошло жестокое нападение на двух мужчин и женщину.
Пять неизвестных, вооружившись палкой с гвоздями, избили троих человек. В настоящее время удалось задержать двоих из них.
– Сегодня Октябрьский районный суд с учетом мнения прокурора избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года, – отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Инцидент произошел 22 сентября около дома № 129 на улице Выборная. Неизвестные напали на пострадавших и нанесли им множественные удары по различным частям тела.
Прокуратура признала решение о возбуждении уголовного дела законным. Личности остальных нападавших устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что неизвестный в маске Шрека залил газом двух девочек в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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