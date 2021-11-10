Общественник «выявил в Новосибирске коррупционную схему на 1 млрд рублей»

Новосибирский общественник Владимир Кириллов направил заявление генеральному прокурору РФ, руководителю Счетной палаты РФ, министру транспорта РФ, начальнику УФСБ по Новосибирской области, начальнику ГУВД Новосибирской области, губернатору и председателю Законодательного Собрания Новосибирской области. Текст заявления общественник также опубликовал на своей странице в соцсети.

— Пробки в Новосибирске — это следствие хищений государственных денежных средств на управление светофорами и «липовое» программное обеспечение АСУДД, а не большое количество автомобилистов. Подытожил свое многолетнее расследование, написал заявление федералам и в органы, — пишет Кириллов на своей странице в Facebook.

В заявлении он подробно рассказывает о «фактах выявленного мошенничества» со средствами федерального и областного бюджета, которые выделяются региону и городу по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Новосибирске государственными и муниципальными служащими в период с 2016-2021 годы, а также о возможной растрате оными денежных средств и срыве контракта на разработку техно-рабочего проекта «Внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением». По его словам, речь идет о возможном освоении нецелевым образом бюджетных средств на совокупную сумму около 1 млрд рублей.

Кириллов также заявляет, что в рамках происходящего сейчас объединения областного Центра организации дорожного движения и ГБУ НСО СМЭУ могут быть уничтожены улики — документы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности данной группы лиц.

Общественник добавил, что ранее он уже направлял заявление о совершении преступления в сфере АСУДД, но органы полиции отказали в возбуждении уголовного дела на том основании, что руководство СМЭУ «не предоставило документов».

— Убедительно прошу проверить вышеприведенные факты (В заявлении. — Ред.) и дать оценку на предмет соответствия УПК РФ, — пишет Владимир Кириллов в своем заявлении, адресованном правоохранительным структурам и представителям органов власти. — Кроме того, убедительно прошу проверить прокуратуру города Новосибирска на предмет отношения к исполнению своих должностных обязанностей по контролю за нецелевым использованием средств нацпроектов, так как руководством Контрольно-счетной палаты данный акт КСП (имеется в распоряжении редакции) с выявленными бюджетными нарушениями направлялся в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Он также попросил проверить деятельность министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского в рамках реализации вышеназванных проектов.