Сбер представил собственные технологические разработки на форуме «Технопром – 2023»

В рамках работы форума Сбер, как одна из ведущих технологических компаний России, представил участникам выставочный стенд с презентацией своих технологических сервисов, созданных для государства, бизнеса и частных клиентов, собственных разработок на основе технологий искусственного интеллекта (далее ИИ) и цифровых решений для приоритетных отраслей экономики. Его посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, представители министерств, ведомств и бизнес-сообществ.

В области медицины Сбер представил сервис СберЗдоровье — платформу для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также программу медицинского обслуживания для бизнеса «Корпоративное здоровье». В области образования Сбер презентовал собственную платформу Edutoria, которая поможет замотивировать пользователей регулярно обучаться и углублять свои профессиональные навыки благодаря «Образовательной страховке». С помощью платформы можно провести диагностику по матрице компетенций от Сбера и составить индивидуальный план развития сотрудников. На стенде участники форума могли ознакомиться и с работой «Школы 21». Это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет получает востребованную ИТ-профессию, приобретая практические навыки программирования, а также гибкие навыки.

Группа компаний ЦРТ – партнер Сбера, представила ряд решений на основе искусственного интеллекта: голосового робота, который может оптимизировать запись на прием к врачам, Voice2Med — решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет переводить речь врача в текст и экономит более 20% времени медработников на заполнении медицинских протоколов. При заполнении CЭМД – структурированных электронных медицинских документов — Voice2Med экономит более 50% времени, избавляя врачей от рутины. Решение уже применяется в нескольких медицинских учреждениях Новосибирска, в 68 регионах России и продолжает масштабирование. Еще одна разработка группы ЦРТ – система компьютерного зрения. Она работает в составе АПК «Безопасный город» в Новосибирске, помогает обеспечивать безопасность и комфорт.

Гостям стенда Сбер также представил собственную облачную цифровую платформу Platform V, которая обеспечивает технологическую независимость компании. Это полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Всего в программе Технопрома-2023 предусмотрено более 200 различных событий. Представители 78 регионов России и 39 зарубежных стран работают в рамках форума. Самые крупные делегации представлены Китаем, Беларусью, Сенегалом, Бразилией, Пакистаном, странами Африки. Конечно же, мне очень приятно, что технологический форум вызывает такой большой интерес».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: