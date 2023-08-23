Рекламодателям

Сбер представил собственные технологические разработки на форуме «Технопром – 2023»

  • 23/08/2023, 13:41

Сбер представил собственные технологические разработки на форуме «Технопром – 2023»
Сибирский Сбер стал участником X Международного форума технологического развития Технопром-2023 (далее МФТР), который проходит при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и Правительства Новосибирской области.

В рамках работы форума Сбер, как одна из ведущих технологических компаний России, представил участникам выставочный стенд с презентацией своих технологических сервисов, созданных для государства, бизнеса и частных клиентов, собственных разработок на основе технологий искусственного интеллекта (далее ИИ) и цифровых решений для приоритетных отраслей экономики. Его посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, представители министерств, ведомств и бизнес-сообществ.

В области медицины Сбер представил сервис СберЗдоровье — платформу для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также программу медицинского обслуживания для бизнеса «Корпоративное здоровье». В области образования Сбер презентовал собственную платформу Edutoria, которая поможет замотивировать пользователей регулярно обучаться и углублять свои профессиональные навыки благодаря «Образовательной страховке». С помощью платформы можно провести диагностику по матрице компетенций от Сбера и составить индивидуальный план развития сотрудников. На стенде участники форума могли ознакомиться и с работой «Школы 21». Это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет получает востребованную ИТ-профессию, приобретая практические навыки программирования, а также гибкие навыки.

Группа компаний ЦРТ – партнер Сбера, представила ряд решений на основе искусственного интеллекта: голосового робота, который может оптимизировать запись на прием к врачам, Voice2Med — решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет переводить речь врача в текст и экономит более 20% времени медработников на заполнении медицинских протоколов. При заполнении CЭМД – структурированных электронных медицинских документов — Voice2Med экономит более 50% времени, избавляя врачей от рутины. Решение уже применяется в нескольких медицинских учреждениях Новосибирска, в 68 регионах России и продолжает масштабирование. Еще одна разработка группы ЦРТ – система компьютерного зрения. Она работает в составе АПК «Безопасный город» в Новосибирске, помогает обеспечивать безопасность и комфорт.

Гостям стенда Сбер также представил собственную облачную цифровую платформу Platform V, которая обеспечивает технологическую независимость компании. Это полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Всего в программе Технопрома-2023 предусмотрено более 200 различных событий. Представители 78 регионов России и 39 зарубежных стран работают в рамках форума. Самые крупные делегации представлены Китаем, Беларусью, Сенегалом, Бразилией, Пакистаном, странами Африки. Конечно же, мне очень приятно, что технологический форум вызывает такой большой интерес».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер впервые за годы участия представил собственный стенд на Технопроме-2023. Мы постарались отразить в нем приверженность к технологическим трендам, представив гостям наши самые актуальные разработки на базе технологий ИИ. Многие из участников форума смогли подробнее узнать о современных цифровых медицинских и образовательных сервисах от Сбера, в том числе попробовать свои силы в прохождении демо-версии отборочной игры от «Школы21». Все наши продукты успешно функционируют на уровне как частных пользователей, так и бизнес- и государственных компаний».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

316

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Технопром-2023 Сбер банки


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении

Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении

Республика готова поставлять региону технологии и участвовать в НИОКР, а новосибирцы ставят на компетенции по высокопрочным материалам, оптике, лазерам и позиционированию.
Читать статью >>
Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

В него вошли ученые, учреждения здравоохранения и предприятия Новосибирска.
Читать статью >>
На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка

На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка

После некоторого подъема, с 2022 года российский венчурный рынок переживает спад.
Читать статью >>
Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ

Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ

В рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».
Читать статью >>
Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия

Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия

Это один из ключевых вызовов, с которыми придется бороться региональным и федеральным органам власти при внедрении прорывных технологий в экономику РФ.
Читать статью >>
Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

Вопрос о своем суверенитете Академгородок поднимет после выборов губернатора.
Читать статью >>
Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Одной из платформ для применения гибридной силовой установки может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом.
Читать статью >>
На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

Пропускная способность комплекса составит 512 человек в день.
Читать статью >>
На Технопроме подписано соглашение о создании селекционного семеноводческого центра

На Технопроме подписано соглашение о создании селекционного семеноводческого центра

Он будет создан в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства.
Читать статью >>
Новосибирскгражданстрой построит в городе современный картинг за 60 млн рублей

Новосибирскгражданстрой построит в городе современный картинг за 60 млн рублей

Для развития технических видов спорта среди молодежи и проведения массовых мероприятий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Назван приемник Суровикина на посту главнокомандующего ВКС
23/08/23 14:32
Отставки и назначения
Сбер представил собственные технологические разработки на форуме «Технопром – 2023»
23/08/23 13:41
Общество
Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении
23/08/23 13:28
Бизнес Власть Промышленность Технологии
«Имбиотест» внесен в список недобросовестных поставщиков в Новосибирске
23/08/23 13:04
Право&Порядок
Самокатчик попал под колеса дорогого авто в Новосибирске
23/08/23 12:57
Происшествия
Компания «СпецТрансСтрой» ответила на судебный иск из-за станции «Спортивная»
23/08/23 12:48
Бизнес Город Право&Порядок
На дне: новосибирские спасатели вытащили пса Тишу из строительной ямы
23/08/23 12:28
Происшествия
Массовая драка произошла ночью в центре Новосибирска
23/08/23 12:02
Происшествия
Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о взаимодействии
23/08/23 11:58
Бизнес
Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум
23/08/23 11:41
Бизнес Медицина Технологии
В Краеведческом музее открывается выставка «Вознесенский. Ещё»
23/08/23 11:39
Культура
Создатель долгостроя «Soho» Дмитрий Котов снова заявил о поиске инвесторов
23/08/23 11:33
Бизнес
На «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог
23/08/23 11:11
Власть Общество
В Новосибирске появится завод холодильников RBT.ru
23/08/23 11:08
Бизнес
В Новосибирске рядом с Краеведческим музеем появился пандус
23/08/23 10:59
Власть Общество
На улицу Татьяны Снежиной в Новосибирске вновь вернулись заправщики-нелегалы
23/08/23 10:55
Общество
Новосибирский прокурор наказал директора из-за школьных туалетов
23/08/23 10:43
Право&Порядок
ФСБ поймала банду черных лесорубов под Новосибирском
23/08/23 10:26
Происшествия
На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка
23/08/23 10:14
Рынки Финансы
На четвертом мосту в Новосибирске осталось смонтировать последнюю пару вант
23/08/23 9:37
Город
Популярное
Путин констатировал обвал рождаемости в стране
23/08/23 10:10
Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку
22/08/23 18:32
Общество
«Четыре феерически вкусных рецепта»: шеф Ивлев рассказал, что приготовить из кабачков
22/08/23 16:34
В трехстороннем трейде по обмену Карлссона больше всех выиграл «Монреаль»
22/08/23 16:22
С 23 августа по 15 сентября 2023 Меркурий станет ретроградным уже в третий раз
22/08/23 15:16
Дарит немножко счастья: сибирячка продает фото котят за 7 миллионов рублей
21/08/23 18:27
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером конкурса «Академина -2023»
23/08/23 10:28
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт
23/08/23 9:00
ВТБ определил самые «ипотечные» российские регионы
22/08/23 16:49
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие
22/08/23 12:53
Банк «Левобережный» бесплатно обновляет интернет-банк
21/08/23 16:56
Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома
21/08/23 10:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска