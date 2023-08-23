Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении

— 22 августа в Новосибирской области было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию сферы станкостроения с большой командой белорусских научных институтов и предприятий. Наша задача в рамках этого соглашения — свести белорусских станкостроителей с институтами СО РАН, которые ведут профильные разработки, а также привлечь инновационный бизнес, инжиниринговые команды, работающие в сфере станкостроения, к решению общих задач, — сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Технопром-2023» министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

В частности, начальник R&D центра ОАО «Институт Белоргстанкинпром» министерства промышленности Республики Беларусь Анатолий Изория рассказал о том, что республика готова поставлять станки и технологии на предприятия Новосибирской области, а также участвовать в разработке проектов, НИОКР.

Академик Национальной академии наук Белоруссии, доктор технических наук, работающий в области разработки новых материалов, технологий и машиностроения, Петр Витязь подчеркнул, что ключевой задачей в станкостроении сегодня является создание сверхтвердых инструментов. Ученые Белоруссии активно работают в этом направлении совместно с коллегами СО РАН, используя алмазы Попигайского месторождения.

— Использование сверхтвердых инструментов позволяет выпускать высокоточные детали и узлы без шлифовки, повышает производительность на 20% и более, то есть дает новую экономику производства, — подчеркнул он.

Вадим Васильев подтвердил, что возможностей для кооперации между учеными и промышленниками из Белоруссии и их новосибирскими коллегами много. В частности, он напомнил, что институты СО РАН работают с тематикой высокопрочных материалов, в том числе в рамках центра материаловедения.

— Кроме того, у новосибирской науки и промышленности есть компетенции по оптике, лазерам плюс позиционирование. Думаю, что вокруг этих компетенций будет выстраиваться ключевое сотрудничество, — пояснил министр. — Кроме того, одним из важных элементов станкостроения являются сервоприводы. У НПО «Север» есть наработки в этой части, так как предприятие ранее выпускало сервоприводы для подразделений «Росатома», но при перестройке производственных процессов у корпорации они оказались невостребованы. Сейчас стоит задача оценить, что необходимо сделать, чтобы разработка новосибирского предприятия пошла в серию и стала основой для сервоприводов в стране.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о планах по совместному развитию станкостроения Новосибирской области и Белоруссии.