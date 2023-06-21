Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

Так, почти половина заемщиков – 48% — моложе тридцати пяти лет.

Самая популярная возрастная группа клиентов, обращающихся за кредитом – 35-45 лет. Люди в этом возрастном диапазоне взяли около трети всех потребительских кредитов в Сибири. Реже всего обращаются за кредитом лица старше 55-и лет – всего 6% от общего числа.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: