Началась укладка асфальта на четвертом мосту в Новосибирске

Началась укладка асфальта нижнего слоя дорожной полотна на русловой части моста между опорами 6 и 13 в направлении с правого на левый берег на четвертом мосту в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

Ранее был выполнен гидроизоляционный слой и уложен литой асфальт, который позволит обеспечить долговечность дорожного покрытия, его устойчивость к перепадам температур.

— Продолжается укладка верхнего слоя основания дорожной одежды из асфальтобетона на правобережной транспортной развязке — заезд на мост со стороны Зыряновского путепровода, — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 26 из 70 вант смонтированы. Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяжённость и расчётная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону.

Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры составляет более 5 километров, 3,5 из которых — автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок. Стоимость строительства моста оценивается в 43,5 млрд руб. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Ранее реакция сообщала о том, что названы цены на проезд автотранспорта по четвертому мосту в Новосибирске.