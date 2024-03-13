Ученые из Новосибирска научились предсказывать обрушения в горных шахтах

В НГТУ ученые создают систему, которая способна решить проблему обеспечения безопасности работников на шахтах и рудниках.
Разработка ведется, в частности, для шахт и рудников Кузбасса.
— Мы разрабатываем аппаратно-программный комплекс, способный автоматизированно анализировать электромагнитное излучение горных пород при образовании в них трещин, а также выдавать прогноз безопасности нахождения на участках, — рассказал Сергей Харизин, один из разработчиков.
Так, например, один из методов прогнозирования, который используется в разработке, основан на регистрации и интерпретации сигналов электромагнитного излучения, сопутствующего разрушению горных пород.
Однако стоим отметить, что комплекс применим не только на шахтах и рудниках, но и в строительстве. В перспективе планируется использовать его для отслеживания деформации свай мостов.
На данный момент идет доработка аппаратной части устройства и совершенствуются алгоритмы прогнозирования и сигналов.
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Фото с сайта НГТУ.
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