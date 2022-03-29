Конкуренция за работу в Новосибирске ужесточается

Аналитики hh.ru проанализировали изменения на рынке труда в Сибирском ФО и Новосибирской области на прошедшей неделе, с 21 по 27 марта.

Тренд на повышение конкуренции за работу продолжается: в среднем по Сибири она составила на прошлой неделе 4,4 резюме на вакансию, тогда как в период 14-20 февраля (последняя «спокойная» неделя) этот показатель был на уровне 3,3, таким образом, рост за четыре недели составил 1,1 процентный пункт.на неделе с 21 по 27 марта(14-20 февраля этот показатель был на уровне 3,4).

Если сравнивать ситуацию с другими сибирскими регионами, наибольшая конкуренция за работу зафиксирована по итогам недели в Омской области (5,2 резюме на вакансию) и Томской области (5,1). Наименьшие значения конкуренции наблюдаются в Кузбассе (3,5) и в Красноярском крае (3,9).

— Рост индекса конкуренции происходит на фоне того, что активность работодателей снижается, тогда как активность соискателей в поиске новой работы, напротив, растет. Чем выше индекс конкуренции, тем больше соискателей приходится на одно предложение о работе, соответственно, для людей повышается риск того, что поиск работы может затянуться, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Самую высокую динамику активности в поисках новой работы в Новосибирской области, как и неделю назад, проявляют соискатели из сферы IT (+37% активных резюме относительно «спокойной» недели, 14-20 февраля). На втором месте по росту числа открытых/обновленных резюме — начинающие специалисты (+35%), на третьем —административный персонал (+34%).

Что касается активности работодателей, за неделю число вакансий в области уменьшилось на 22% относительно «докризисной» недели (14-20 февраля).

Самые емкие по числу вакансий профсферы также показывают отрицательную динамику спроса: продажи (-23%), строительство (-14%), рабочий персонал (-21%).

По данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области, на 15 марта 2022 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составляла порядка 16 тысяч человек, что на треть меньше по сравнению с началом текущего года и в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Работодатели Новосибирской области зарегистрировали потребность в 41 тысячах работниках. Более половины всех вакансий (53%) заявлено работодателями города Новосибирска. Уровень безработицы на середину марта составлял 1,2% от численности рабочей силы региона.