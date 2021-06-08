Сбер в Новосибирске провел конференцию на тему АПК

В конференции приняли участие компании агропромышленной отрасли со всей территории Сибирского федерального округа.

Среди ключевых вопросов деловой встречи – текущая ситуация в АПК, динамика рынка и прогнозы на 2021 год; потенциал внешних рынков: текущие объемы экспорта, динамика и основные направления; инструменты продвижения продукции АПК на зарубежные рынки; государственная поддержка экспорта; повышение эффективности предприятия за счет внедрения цифровых решений; технологии точного земледелия в растениеводстве

«Мы активно сотрудничаем с Министерством сельского хозяйства в части реализации федеральных и региональных программ поддержки предприятий агропромышленной отрасли, совместно с Министерством цифрового развития и связи внедряем специально для аграриев удобную мобильную платформу. Эти и другие решения родились в результате открытого диалога бизнеса, власти и Сбера. И сегодняшняя конференция – это отличная возможность снова обменяться идеями и мнениями, чтобы в конечном счете вместе воплотить их в готовые проекты»