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Группа «Сибантрацит» присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса

  • 08/06/2021, 10:24
Группа «Сибантрацит» вошла в реестр участников Социальной хартии российского бизнеса, созданной по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Социальная хартия — свод основополагающих принципов ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения работника с работодателем, институтамиСибантрацит гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической безопасностью и проч.

«Сибантрацит» ведет свою деятельность в полном соответствии с принципами устойчивого развития. Компания создает рабочие места, строго следит за качеством продукции и соблюдением норм экологической и промышленной безопасности, реализует социальные и благотворительные программы, руководствуется ключевыми принципами деловой практики в отношениях со всеми заинтересованными сторонами — сотрудниками, потребителями, партнерами, поставщиками, местным сообществом и проч.

Присоединяясь к Социальной хартии российского бизнеса, компания подтверждает приверженность основным принципам деловой практики и публично берет на себя обязательства и дальше следовать принципам устойчивого развития, совершенствовать работу в этом направлении, вносить свой вклад в экономическое и социальное развитие и благополучие российских регионов.

Справочно:

Социальная хартия российского бизнеса — новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. К хартии уже присоединились 272 организации с общей численностью более 7 млн работников. Есть положительное заключение ООН — официальное признание ее соответствия Глобальному договору ООН. РСПП является членом российской сети ГД ООН и входит в управляющий комитет на постоянной основе.

Иллюстрация с сайта sibanthracite.ru/

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Теги : устойчивое развитие Сибантрацит бизнес


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