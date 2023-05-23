Новосибирские прокуроры заложили капсулу времени для будущих преемников

В ходе торжественного открытия стелы Памяти прокуроров России сотрудники прокуратуры заложили капсулу времени для коллег из будущего. Её предполагается вскрыть в 2047 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Стела памяти — это важнейший ориентир для действующих и молодых сотрудников органов прокуратуры, который олицетворяет трехвековой путь служения прокуроров закону и обществу, — сообщают в ведомстве. — Сегодня, в день открытия Стелы памяти прокуратура Новосибирской области задала добрую традицию, заложив капсулу времени с посланием будущему поколению. В 2047 году сотрудники прокуратуры прочитают письмо в будущее, узнают, как жили и работали их предшественники в 2020-2023 годах.

Инициативу с установкой стелы, по информации областной прокуратуры поддержали в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала об открытии в Новосибирске стелы «Город трудовой доблести».