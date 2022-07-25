Европейский шахматный союз продлил отстранение Федерации шахмат России, IMAX ушла из РФ

Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза (ECU) большинством голосов продлила отстранение федераций шахмат России и Белоруссии, а также запрет сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в трансляции на YouTube-канале ECU.

За продление ограничений проголосовали 37 делегатов, двое выступили против, пятеро воздержались, еще шесть не участвовали в голосовании.

Россиянам и белорусам разрешено выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) или другой национальной федерации.

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 года, сообщил ТАСС член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

— Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает, — сказал он.

Отвечая на вопрос, как скажется уход корпорации на российской кинотеатральной индустрии, Исаев выразил мнение, что единственным вариантом для операторов IMAX-залов остается демонстрация иного контента.

— Единственный вариант, который сейчас остается для операторов IMAX-залов, — это показывать какой-то другой контент в этих залах, — отметил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.