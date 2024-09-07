Сбережений могут лишиться собственники квартир при сдаче в аренду жилья в Новосибирске

О появлении на рынке недвижимости новой мошеннической схеме рассказали федеральные СМИ: сетевые злоумышленники представляются квартиросъемщиками и пытаются выманить у арендодателя данные банковских карт и счетов.

Действуют аферисты по разным сценариям, цель которых одна — узнать заветные цифры с банковских карт. Как правило, они находят жертву на популярных сайтах по сдаче жилья и предлагают арендодателю продолжить общение в мессенджере. На этой площадке и разворачивается основная мизансцена. С жертвой договариваются оформить договор аренды через профильный сервис. Оговаривают, что арендатор самостоятельно заполнит необходимые документы и переведет деньги. Только вот ссылку арендодатель получает на фишинговый ресурс, имитирующий реальный сервис. После того, как человек вводит данные карты, он открывает доступ к своим финансам сторонним лицам.

Редакция решила выяснить были ли такие преценденты в Новосибирске. Комментирует эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха:

— Пока мы с таким не сталкивались. У нас чаще арендаторы обманывают квартиросъёмщиков. При этом действуют в основном по классической схеме. Так, мошенник дает объявление на сайт-агрегатор о сдаче квартиры с хорошей локацией в аренду, ставит красивые фото. Далее ему звонит клиент и просит показать квартиру. Мошенник говорит, что он живет за городом, добираться долго и дорого, и предлагает скинуть небольшую предоплату для надежности. Следующим этапом аферист скидывает клиенту ссылку на фейковый сайт, идентичный сайту-агрегатору. Клиент вводит туда данные своей банковской карты с указанием пин-кода и перечисляет, например, тысячу рублей. Мошенник, зная пин-код, забирает все деньги и исчезает.

Чтобы не лишиться сбережений, Ирина советует избегать сайты-агрегаторы, так как сразу после перехода по ссылке номер вашего телефона фиксируется. И далее вам беспрестанно будут поступать звонки с разными предложениями, в том числе фейковыми.

Предупреждает Ирина и об опасности самостоятельного поиска съёмной квартиры.

— В этом случае клиенты нередко ведутся на такие «заманчивые» объявления-фейки, как, например, квартира в центре за 18 тысяч рублей в месяц. Опытный риэлтор сразу поймет, что это в лучшем случае замануха, — поясняет она.

Еще одним настораживающим фактором должно стать требование предоплаты.

— Грамотный риэлтороплату берет только по факту. Заранее никаких денег на карту или по ссылке никто переводить не требует! — подчеркивает эксперт.

Напоминает Ирина Вонарха и о договоре найма, который необходимо заключать при любой сделке. Документ надо внимательно изучить и проверить правоустанавливающие документы собственника. Только после этого можно его подписывать и делать оплату.

Ранее редакция сообщала о том, что в целом ущерб от киберпреступлений в регионе уже составляет более 1 млрд рублей.