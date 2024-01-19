«Сибирь» проиграла матч «Салавату Юлаеву» в Новосибирске

ХК «Сибирь» проиграл домашний матч «Салавату Юлаеву».

— Матч завершился со счетом 2:4, — говорится в сообщении новосибирского клуба.

По итогам игры «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, а «Сибирь» — девятое место.

Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов высказался о итогах матча.

— Сезон продолжается, близок плей-офф и мы будем драться, цепляться всеми силами, — подчеркнул Кривокрасов .

Напомним, что четыре поражения были зачислены ХК «Сибирь» из-за четырех легионеров вместо, разрешенных регламентом, трех. Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов назвал ситуацию — неоднозначной.

— Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ, — сказал он.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» разгромно проиграла выездной матч.