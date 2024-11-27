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Сбой на маркетплейсе позволил сибирячке заказать более 700 товаров бесплатно

  • 27/11/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Сбой при заказе позволил омичке заказать более 700 товаров бесплатно
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32-летняя сибирячка, как обычно, заказывала вещи в интернет-магазине, но неожиданно случилось чудо. За очередную покупку деньги с ее счета не списались. Так произошло несколько раз: деньги оставались на карте, а товар уже ждал ее в пункте выдачи. После этого женщина решила развернуться по-крупному. В течение двух дней она заказала более 700 товаров почти на 1,7 млн рублей.

— В списке числилось 735 наименований: от канцелярских принадлежностей, детских вещей, посуды и мягких игрушек — до ювелирных украшений, бытовой техники и предметов мебели, — говорится в сообщении УМВД по Омску.

Получив товар, жительница Омска вошла во вкус и купила на маркетплейсе ещё 580 вещей на сумму более 14 миллионов рублей. Однако здесь ее фортуна покинула и забрать вещи не получилось.

Сбой был обнаружен службой безопасности маркетплейса. Они заблокировали аккаунт покупательницы и обратилась в полицию. Правоохранители задержали омичку, часть товаров у неё изъяли.

Ранее редакция сообщала о том, что продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы.

Источник фото: УМВД по Омску

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Омская область

Теги : сбой полиция маркетплейс


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