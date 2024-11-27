На улицах Новосибирска устанавливают новогодние елки

В преддверии Нового года в районах Новосибирска начали устанавливать новогодние елки. Всего в городе установят и нарядят 8 елок.

— Уже установили два новогодних символа — елки на набережной и напротив концертного комплекса имени В. Маяковского. Их устанавливали всего четыре рабочих дня, — отметили в Телеграм-канале мэрии Новосибирска.

27 ноября специальные службы начнут ставить елку в Первомайском районе.

В мэрии рассказали, что все новогодние деревья в Новосибирске установят к началу декабря. Они будут дарить праздничное настроение всем жителям города.

Стоит напомнить, что в парке «Арена», расположенном рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь Арена», откроется цифровая ёлка, а на Михайловской набережной, по традиции, будет создан ледовый городок.

Кроме того, с 1 декабря в центре Новосибирска начнут работу праздничные площадки. Они будут расположены на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на искусственные ели в Новосибирске упал почти на треть.