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Экс-директору «Кудряшевского» свинокомплекса вынесли приговор за повреждение леса

  • 27/11/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Экс-директору «Кудряшевского» свинокомплекса вынесли приговор за повреждение леса
Ранее в отношении него было прекращено уголовное дело с ущербом 3 млрд рублей

Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор экс- директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Он признан виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений. По версии следствия, это произошло из-за неправомерного обращения с отходами свинокомплекса. В результате государству был причинен ущерб на 3 млн рублей. Он был возмещен в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела.

Суд назначил Гавриленко 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В срок наказания зачислен период содержания под домашним арестом и запрет определенных действий.

В пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области уточнили, что Владимир Гавриленко находился под стражей с 17.10.2022 по 19.04.2023 из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в колонии поселения, с 20.04.2023 до 27.10.2023 из расчета 1 день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в колонии поселение.

— Назначенное наказание в виде лишения свободы считать отбытым, —процитировали в управлении решение суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Владимир Гавриленко был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. Сначала суд отправил обвиняемого в СИЗО, но потом мера пресечения была изменена на домашний арест. 3 ноября 2022 года Росприроднадзор сообщил, что подсчитан ущерб, который компания нанесла окружающей среде, — почти 3 млрд рублей. По версии обвинения, в результате действий Гавриленко АО «Кудряшевское» нанесло вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности — навозом на сумму 1,7 млрд рублей, лесным насаждениям на общую сумму 3,1 млн рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1,1 млрд рублей, а также в связи с гибелью водных биоресурсов на сумму 119 млн рублей.

В июне 2024 Колыванский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование   в отношении Владимира Гавриленко. Как говорилось в решении суда, дело было прекращено «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку вышеуказанные преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура запросила экс-директору АО «Кудряшовское» два года колонии-поселения. 

Фото пресс-службы управления судебного департамента Новосибирской области.

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Рубрики : ЦУР Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ущерб окружающей среде свинокомплекс приговор


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