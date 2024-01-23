В Новосибирске закупают литой асфальт для Октябрьского и Димитровского мостов

Тему состоянием Октябрьского и Димитровского мостов в Новосибирске на аппаратном совещании поднял и.о. мэра города Олег Клемешов.

— Нужно начинать готовить финансирование на литой асфальт, чтобы мы не оказались в период потепления один на один с проблемами, — предупредил подчиненных чиновник.

И.о. главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова успокоила Клемешова, что контракт на смесь уже отыгран.

Тем не менее временный глава города потребовал оценить насколько этот контракт обеспечивает предполагаемую потребность в литом асфальте для ямочных ремонтов.

— Мы должны быть готовы при наступлении положительных температур обратить особое внимание на мосты, чтобы не было заторных ситуаций из-за ям, которые там будут образовываться, — пояснил Клемешов. — Прошу превентивно принять организационные меры для обеспечения хотя бы относительной ровности дорог на этой территории.

Судя по комментариям, которыми автовладельцы обмениваются в соцсетях и пабликах города, резкие перепады температур в этом сезоне крайне негативно сказались на дорожном покрытии на многих трассах Новосибирска, в том числе тех, где в 2023 году проходили ремонты. В частности, водители жалуются на выбоины на мосту рядом с СовСибирью, который закончили ремонтировать в конце дорожного сезона-2023.

Напомним, тема состояния городских улиц обостряется в Новосибирске весной ежегодно. В том числе в связи с тем, что город не успевает вовремя освоить выделенные на эти цели ресурсы. Дорожное покрытие Октябрьского моста водители особенно активно критиковали весной 2021 года. После этого объект был включен в программу капремонта. В конце ноября 2023 подрядчик, который делал ремонт Октябрьского моста сменился.

В ноябре 2022 года водители стали жаловаться на состояние дороги на Димитровском мосту.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году планируются работы по ремонту Димитровского моста.