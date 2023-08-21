Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске с 21 по 27 августа

На этой неделе жителей Новосибирска ожидает жаркая и малооблачная погода . Об этом сообщает сайт Gismetio.

По данным Gismetio, 21 августа, в городе днем столбики термометра поднимутся до +21 градусов, а ночью опустятся до +16. Прогнозируется облачная погода.

В вторник, 22 августа, температура будет колебаться от +23 градусов днем до +18 ночью. Ожидается малооблачная погода.

23 августа можно будет увидеть небольшой дождь при малооблачной погоде. Дневная температура достигнет +24 градусов, а ночью опустится до +19.

24 августа днем будет жарко +28 градусов, а ночью температура слегка опустится до +22 градусов. Осадки не ожидаются.

Но уже 25 августа дневная температура начнет опускаться. Днем до +24 градусов, а ночью будет +17 градусов. На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода с возможностью небольшого дождя.

В субботу, 26 августа, дневная температура составит +21 градус, а ночью может опустится до +16. В этот день также ожидается небольшой дождь.

Однако на следующий день, 27 августа, температура вновь порадует новосибирцев. Днем ожидается до +25, а ночью +19.

Ранее редакция сообщала о том, что выходные в Новосибирске ожидаются без дождей.