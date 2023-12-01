Сдать билеты должны имеющие судимость охотники в Новосибирске

В ходе проверки, проведенной Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой и Минприроды области было установлено, что часть охотников, имеющих неснятую и непогашенную судимость, вопреки требованиям законодательства, сдали охотничьи билеты после получения решения министерства об их аннулировании.

— В суд было направлено 27 исковых заявлений к гражданам, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. — 21 иск суду уже удовлетворил, 14 граждан вернули в Министерство охотничьи билеты. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении, судебные решения — на исполнении.

Согласно законодательству, лицо, имеющее судимость, обязано сдать в министерство аннулированный охотничий билет в областное министерство природных ресурсов и экологии в течение месяца со дня получения уведомления о его аннулировании, а в случае, если охотничий билет аннулирован на основании судебного решения – в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного решения.

Ранее редакция рассказывала о том, что семеро охотников признаны виновными в убийстве 4 лосей под Новосибирском.