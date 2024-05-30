«Узнают об ответственности и уходят»: мэр Новосибирска — о поиске главы департамента транспорта

Поиск начальника транспортного департамента в мэрию Новосибирска — это «задача со звездочкой». Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев во время прямого эфира, посвященного месяцу работы в должности.

— Там большая концентрация сложных задач и вызовов, собеседования с кандидатами провожу сам. Подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, они уходили в неизвестном направлении, — констатировал Кудрявцев.

Мэр подчеркнул, что собеседования проводит постоянно, консультируется с первым замом и надеется, что в ближайшее время кадровое решение будет принято.

Глава города также назвал ключевые требования, которые предъявляет к будущему главе дептранса мэрии.

— Не хотелось бы привязываться к конкретной территории. Человек должен быть профессионалом, пройти все стадии производства, чтобы разбираться в двух направлениях: дорожном хозяйстве и транспортной сфере. Он должен понимать рынок, где много подрядчиков, сложные взаимоотношения, огромная ответственность, огромный бюджет. Он должен уметь работать в команде, — перечисляет Максим Кудрявцев. — Самое главное, чтобы человек был заинтересован: у него должны гореть глаза и у него должно быть желание поменять ситуацию к лучшему.

Напомним, в конце прошлого года по собственному желанию с поста руководителя транспортного департамента ушел Константин Васильев. В марте 2024-го он был арестован.

В середине мая суд отправил в СИЗО исполняющую обязанности главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Олесю Богомазову.

На различных мероприятиях департамент в течение нескольких месяцев представлял Сергей Эпов, начальник управления автомобильных дорог.

На этой неделе врио начальника департамента был назначен Владимир Кондауров, курирующий направление пассажирских перевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники «Горэлектротранспорта» пожаловались на руководство предприятия в мэрию.