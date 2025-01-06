Сегодня новосибирцы смогут погадать и заглянуть в будущее

Ночь перед Рождеством — особенная. В это время приоткрывается завеса будущего и многие пытаются за нее заглянуть. Что интересно, даже церковь не препятствует гаданиям в этот волшебный период. Так что можно смело брать в руки карты, запасаться свечами, бумагой и прочей колдовской атрибутикой, которая поможет узнать, что готовит нам судьба в 2025 году.

Вообще считается, что грань между мирами истончается на две недели, с 6 по 19 января. Именно столько длятся Святки. Но самыми сильными наши предки считали только две ночи: с 6 на 7 января (Рождество) и с 18 на 19 января (Крещение).

Чаще всего за гадальные карты в ночь перед Рождеством усаживаются женщины, как совсем юные, так и зрелые хранительницы домашнего очага. И тем, и другим нужно ответственно подготовиться к мистическому мероприятию: распустить волосы, снять украшения, перекрыть доступ домашним животным в комнату, где будет осуществляться таинство.

Самыми распространёнными обрядами во все времена были гадания на суженого. Например, чтобы узнать имя будущего супруга, нужно перед сном написать на отдельных листах бумаги имена мужчин. После этого положить записки под подушку и утром вытянуть одну из них. А узнать социальное положение будущего супруга помогут игральные карты. Для этого необходимо из колоды вытянуть четыре короля, также положить их под подушку, а утром достать одну на ощупь. Если попался пиковый король, то суженый будет значительно старше, крестовый — вдовцом или военным, червовый —богатым и красивым, а бубновый пообещает большую взаимную любовь.

Если писать мужские имена не хочется, а колоды карт дома не нашлось, то можно просто выйти на улицу ночью, окликнуть первого встречного и узнать его имя — так и будут звать суженого.

Заглянуть в будущее помогут воск, вода, бумага, и крупа. При этом гадание на воске считается самым старинным и наиболее правдивым. Для этого кусочек белой свечки надо положить на столовую ложку и расплавить с помощью свечи. Жидкий воск вылить в емкость с холодной водой и внимательно рассмотреть полученную фигуру. Какой силуэт получился, то и ждет гадающего в этом году.

Есть и более простой вариант узнать будущее. Для этого надо наполнить чашку водой и поставить ее на мороз. Застывшие к утру узоры обрисуют ваше ближайшее будущее. Считается, что неровный рельеф означает много препятствий и трудностей.

Обрисует ближайшее будущее и тень от пепла. Чтобы получить картину года надо скомкать лист бумаги и сжечь его не тарелке. После – поднести к тарелке свечу и внимательно рассмотреть тень.

Сбудется ли в этом году конкретное желание подскажет крупа. Чтобы узнать ответ, надо загадать желание, зачерпнуть крупицы рукой и высыпать их на стол. После этого надо внимательно их пересчитать — если число четное, то мечтание обязательно сбудется. А, чтобы не считать крупинки, можно просто написать на отдельных листах бумаги 12 желаний и на ночь положить их под подушку. Проснувшись утром, вытягивайте три из них. Они и сбудутся в ближайшем будущем.

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