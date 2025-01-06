Гречку, произведённую на Алтае, признали опасной в Белоруссии

В конце декабря в Белоруссии запретили гречку ООО «Вега-инжиниринг». Сейчас в реестр опасной продукции попала крупа компании ООО «Дары полей». Причину запретов в Белорусском Госкомитете по стандартизации указали одну — время развариваемости быстроразваривающейся ядрицы составляет 29 минут вместо 25, которые считаются нормой. В ведомстве пояснили, что предоставление производителем недостоверной информации о продукте «автоматически относит его к категории опасных».

С 11 января ввоз в Белоруссию гречки от алтайской компании «Дары полей» будет запрещен, из обращения крупа уже изъята. Импортером продукции в республику является компания «Бертал Сервис» из Минска.

В компании «Дары полей» уже опровергли информацию о долгой развариваемости их гречки, сообщили РИА Новости. Представитель компании Дмитрий Лобанов отметил, что по результатам испытаний их продукт разваривался за 15 минут, а на каждую экспортную партию делаются анализы безопасности и фитосанитарный контроль.

ООО «Дары полей» уже направило официальное письмо представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымперу с просьбой «установить справедливость». Авторы письма указали, что два запрета подряд на продукцию алтайских производителей может быть «попыткой убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей».

— Если учитывать, что в декабре сразу две компании из Алтайского края по производству гречневой крупы получили абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости (даже время развариваемости было указано одинаковое), то мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей, — написано в письме.

Ранее редакция сообщала о том, что гречиха из Новосибирской области направляется на экспорт.