Топ-10 запрещённых предметов, с которыми новосибирцы приходили в здания судов

Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выполняют свою ответственную работу, обеспечивая безопасность судей, участников судебных процессов и посетителей.
В своей работе они сталкиваются с разнообразными, а порой и опасными ситуациями. В частности, приставы рассказали о необычных предметах, которые граждане пытались пронести в здания судов.
Предлагаем вашему вниманию перечень запрещённых предметов:
Напоминаем, что за нарушение правил посещения судов и попытки проноса запрещённых предметов предусмотрена ответственность.
Ранее редакция сообщала о том, что самое необычное арестованное имущество должников назвали приставы в Новосибирске. Среди них байк, скафандр и вертолетный двигатель.
Источник фото: предоставлено пресс-службой управления ФССП по Новосибирской области.
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