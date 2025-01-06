Топ-10 запрещённых предметов, с которыми новосибирцы приходили в здания судов

Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выполняют свою ответственную работу, обеспечивая безопасность судей, участников судебных процессов и посетителей.

В своей работе они сталкиваются с разнообразными, а порой и опасными ситуациями. В частности, приставы рассказали о необычных предметах, которые граждане пытались пронести в здания судов.

Предлагаем вашему вниманию перечень запрещённых предметов:

Клинок в трости, Рогатка самодельная, Пусковое устройство «Сигнал охотника», Патрон калибра 9 мм Нож в сложенном зонте, Самодельный нож (заточка), встроенный в трость, Медицинский скальпель, Туристический топор, Брючный ремень с пряжкой, состоящей из двух вложенных в нее ножей, Набор вилок.

Напоминаем, что за нарушение правил посещения судов и попытки проноса запрещённых предметов предусмотрена ответственность.

Ранее редакция сообщала о том, что самое необычное арестованное имущество должников назвали приставы в Новосибирске. Среди них байк, скафандр и вертолетный двигатель.