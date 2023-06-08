В Новосибирске объявлены аукционы по семи троллейбусным маршрутам

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на 7 троллейбусных маршрутах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Диапазон стартовых цен на аукционе довольно широк — от 32,5 млн рублей до 148,7 млн рублей за маршрут. Суммарная стоимость этих госзаказов составляет около 700 млн рублей. Источником финансирования являются средства бюджета города Новосибирска 2023 и 2024 года.

Маршрут №24 «Станиславский ж/м – ул. Учительская». Общая протяженность маршрута — 34,16 км. Цена контракта — 148,7 млн рублей

Маршрут №26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат». Общая протяженность маршрута — 13,14 км. Цена контракта — 34 млн рублей

Маршрут №23 «Сад им. Дзержинского–Вокзал Новосибирск-Главный». Общая протяженность маршрута — 14,56 км. Цена контракта — 127,5 млн рублей

Маршрут №22 «ул. Лазурная — Учительская». Общая протяженность — 22,48 км, Цена контракта — 134,1 млн рублей

Маршрут № 10 «Сад им. Дзержинского – Институт горного дела». Общая протяженность — 23,66 км. Цена контракта — 102,4 млн рублей

Маршрут № 4 «Затулинский ж/м — Завод Медпрепаратов». Общая протяженность — 32,58 км. Цена контракта — 143,8 млн рублей

Маршрут №2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный». Общая протяженность — 15,6 км. Цена контракта — 79,1 млн рублей.

Срок выполнения работ с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года.

Отмечается, что все транспортные средства должны быть оснащены транспортными терминалами, принимающими оплату за проезд пластиковыми картами.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска продлила прием заявок на конкурсы по установке 11 остановок.