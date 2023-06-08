Рекламодателям

В Новосибирске объявлены аукционы по семи троллейбусным маршрутам

  • 08/06/2023, 19:18
Автор:
В Новосибирске объявлены аукционы о семи троллейбусным маршрутам
Общая сумма контрактов примерно 770 млн рублей.

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на 7 троллейбусных маршрутах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Диапазон стартовых цен на аукционе довольно широк — от 32,5 млн рублей до 148,7 млн рублей за маршрут. Суммарная стоимость этих госзаказов составляет около 700 млн рублей. Источником финансирования являются средства бюджета города Новосибирска 2023 и 2024 года.

Маршрут №24 «Станиславский ж/м – ул. Учительская». Общая протяженность маршрута — 34,16 км. Цена контракта — 148,7 млн рублей

Маршрут №26 «Затулинский ж/м — Молкомбинат». Общая протяженность маршрута — 13,14 км. Цена контракта — 34 млн рублей

Маршрут №23 «Сад им. Дзержинского–Вокзал Новосибирск-Главный». Общая протяженность маршрута — 14,56 км. Цена контракта — 127,5 млн рублей

Маршрут №22 «ул. Лазурная — Учительская». Общая протяженность — 22,48 км, Цена контракта — 134,1 млн рублей

Маршрут № 10 «Сад им. Дзержинского – Институт горного дела». Общая протяженность — 23,66 км. Цена контракта — 102,4 млн рублей

Маршрут № 4 «Затулинский ж/м — Завод Медпрепаратов». Общая протяженность — 32,58 км. Цена контракта — 143,8 млн рублей

Маршрут №2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный». Общая протяженность — 15,6 км. Цена контракта — 79,1 млн рублей.

Срок выполнения работ с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года.

Отмечается, что все транспортные средства должны быть оснащены транспортными терминалами, принимающими оплату за проезд пластиковыми картами.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска продлила прием заявок на конкурсы по установке 11 остановок.

Фото: pixabay.com, olga1205

 

687

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : троллейбусный маршрут общественный транспорт аукцион


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский скрипач перечислил участникам спецоперации более 300 тысяч рублей
8/06/23 17:28
Александр Карелин: Предприниматели Сибири будут награждать бойцов СВО за уничтожение танков
8/06/23 14:54
Участникам спецоперации в Новосибирской области утвердили новую меру поддержки
8/06/23 13:03
благоустройство дворовых территорий

В Новосибирске определили ответственного за благоустройство дворов

Ранее здесь пересекались сразу несколько не связанных напрямую подразделений мэрии.
Читать статью >>

Новосибирские эко-активисты проиграли судебную битву по оспариванию разрешения о вырубке деревьев в Академгородке

Пока на уровне апелляционной инстанции.
Читать статью >>
Новосибирский депутат настаивает на законодательном ограничении количества микрозаймов в одни руки

Депутат Госдумы Александр Аксененко настаивает на законодательном ограничении количества микрозаймов в одни руки

Участники рынка МФО говорят, что сами уже давно не заинтересованы выдавать займы клиентам, которые не смогут их вернуть.
Читать статью >>
Сельхозземли в Новосибирской области станут доступнее для инвесторов

Сельхозземли в Новосибирской области станут доступнее для инвесторов

Их назначение можно будет поменять, а стоимость снизить.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов

08/06/2023, 18:05

В Новосибирске определили ответственного за благоустройство дворов

08/06/2023, 18:04

Новосибирские эко-активисты проиграли судебную битву по оспариванию разрешения о вырубке деревьев в Академгородке

08/06/2023, 17:59

Развитие Хилокского микрорайона: приступили к благоустройству двора

08/06/2023, 17:51
Популярное

Катаракта: от чего развивается и как ее лечить

08/06/2023, 15:18

Мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах, чтобы обманывать пользователей

08/06/2023, 14:47

Культовая группа 80-х и 90-х годов «МИРАЖ» едет с сольным концертом в Новосибирск!

08/06/2023, 11:41
Новости компаний

Почти половина новосибирцев готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний

08/06/2023, 10:40

«Ростелеком» показал систему умного дома в охотничьем шалаше Ленина в Шушенском

07/06/2023, 17:31

Клиенты ВТБ увеличили объемы розничного кредитования в 1,5 раза

07/06/2023, 15:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска