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Сроки окончания строительства станции «Спортивная» перенесены на октябрь

  • 14/06/2023, 18:26
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Сроки окончания строительства станции Спортивная перенесены на октябрь
Техническая готовность объекта составляет 95%.

— Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря — на все завершающие процедуры. Техническая готовность объекта на сегодня – 95 процентов, — сообщил сегодня на заседании рабочей группы Законодательного Собрания Новосибирской области по развитию Новосибирского метрополитена исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин.

Он уточнил, что на данный момент выполнены все работы по конструктивным элементам, монтажу основного оборудования: эскалаторы, системы вентиляции, электрошкафы.

Однако, руководитель рабочей группы, депутат Заксобрания Владимир Анисимов, высказал сомнение по поводу осуществления этих планов.

— Вызывают сомнение названные сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» со всеми прилегающими объектами, — приводит его словам пресс-служба Заксобрания. — Есть еще вопросы, связанные с отводом ливневых стоков, с отводом канализации, с обеспечением электричеством.

Владимир Анисимов призвал руководителя «Метро МиРа» предоставить Заксобранию региона полную информацию по видам работ и срокам.

Напомним, строительство новой станции  метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие станции изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки были неоднократно сдвинуты.

Ранее редакция сообщала, что на станции метро «Спортивная» установят встроенные автоматы по продаже жетонов. 

Фото редакции Infopro54

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : станция Спортивная метро в Новосибирске


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