«Сейчас нас ничто не останавливает»: экс-глава узбекской диаспоры призвал своих земляков к экспансии в России

На прошлой неделе на одном из видеохостингов появилось интервью бывшего главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, в котором новый россиянин открыто заявил о необходимости замены русской культуры узбекской, при этом назвав последнюю «незаменимой». Он отметил, что его народ уже успешно ведёт «экспансию» в России, цель которой, похоже, замещение коренного населения выходцами из Средней Азии. Исмаилов обращает внимание на то, что их чайханы стали повсеместным явлением, и заявляет, что узбекам предстоит стать третьим по численности народом России, заселив её огромные территории.

— Я не вижу культуру, которая могла бы заменить. Мы можем. Вот я вижу в России экспансию узбекской культуры. Чайхана узбекская на каждом углу, посуда, кальяны. Мы долгое время были закрыты, мы не имели доступы. Это было связано с географическими моментами, политическими. Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир, — заявил Исмаилов.

Кроме того, бывший глава диаспоры отметил, что узбеки должны проводить такую же экспансию по всему миру. Он подчеркнул демографический потенциал Узбекистана: по его словам, в будущем население страны сможет достичь 100 миллионов человек, что позволит заселить мир узбеками.

— Я сторонник того, чтобы по всему миру жило 100 миллионов узбеков. Мы должны создать огромные диаспоры в Канаде, в штатах, в Европе, России. В России мы должны стать третьим народом. У узбеков очень большой демографический потенциал, и эти огромные территории, которые не заселены, нуждаются в рабочих руках, и за это хорошо платят, в этом плане перспектив у Узбекистана очень много именно в России стать одним из основополагающих крупных народов, этносов, — сказал Исмаилов.

Кроме того, экс-глава узбекской диаспоры с гордостью помянул о своём успешном юридическом бизнесе в России, специализирующемся на миграционных услугах, включая оформление гражданства, разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ), который входит в число лидеров этой сферы.

Известно, что Исмаилову 41 год. Обладателем российского гражданства он с тал в 2016 году. Согласно данным бизнес-реестров, узбекский активист был аффилирован с 13 российскими юридическими лицами — коммерческими, некоммерческими и общественными организациями. В их рамках занимался письменными и устными переводами, строительством, отделочными работами, организацией туристических поездок, предоставлял финансовые, юридические и социальные услуги.

Однако на сегодняшний день из действующих у него только ИП с солянкой в ОКВЭД — подбор персонала, сбор неопасных отходов, производство кино-, видео- и телефильмов, рекламная и туристическая деятельность, различные строительные и ландшафтные работы. Кроме того, бывший глава диаспоры остаётся ответственным секретарём Общества дружбы и сотрудничества с Узбекистаном.

Откровения бывшего главы диаспоры уже вызвали гневную реакцию среди ряда депутатов Госдумы. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал вывести общественного деятеля «на чистую воду».

— Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и прокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы, — заявил депутат.

По словам лидера фракции, проверить собираются всё, связанное с Исмаиловым, в том числе: как он попал в Россию, как здесь легализовался, как получил образование, чистоту бизнеса и работу в диаспоре.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что мигранты приезжают в Россию со своей собственной культурной, этнической традицией и не хотят адаптироваться.

— Они хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас, — подчеркнул Клишас.

Сенатор заявил о необходимости создать правила, которые заставят мигрантов адаптироваться к тем условиям, которые есть в России. В этом его поддержал член СПЧ по правам человека Кирилл Кабанов, подчеркнув, что разработка новой стратегии миграционной политики — это вопрос безопасности и сохранения нашего государства.

Ранее в России разгорелся международный скандал, связанный с гостями из Средней Азии. Коммерсант из Киргизии, являясь хозяином банного комплекса «Бодрость» на севере Москвы, запретил русским появляться в заведении. После многочисленных жалоб жителей российской столицы на пьяные дебоши обитателей бани туда нагрянули силовики. Они уложили любителей попариться лицом в пол, а затем увезли в отдел. Выяснилось, что из 59 иностранцев 25 находились в нашей стране незаконно. Некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам.

Скандал с этнической баней вышел на новый уровень после того, как на него отреагировал депутат парламента Киргизии Джанар Акаев. Он обвинил русских силовиков в том, что те «избили» его соотечественников. Парламентарий призвал власти России привлечь к ответственности правоохранителей, которые «применяли насилие» против выходцев из Киргизии, а также выплатить «пострадавшим» компенсацию и принести извинения за инцидент.

МИД Киргизии, в свою очередь, вручил российскому послу ноту протеста, потребовав объяснить действия силовиков и принять в отношении них «соответствующие меры».