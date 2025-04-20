Два ведущих новосибирских вуза получили предостережения от Рособрнадзора

В апреле 2025 года Рособрнадзор вынес предостережения 17 российских вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. В списке оказались два новосибирских университета: Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

По данным Единого реестра проверок, оба университета не предоставили информацию о дипломах выпускников среднего профессионального образования, которые завершили обучение в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Предостережения были вынесены 9 апреля. В кротчайшие сроки НГУ и СибГУТИ должны устранить нарушения.

Отметим, что недавно в центре внимания оказался ещё один новосибирский вуз — суд признал несколько бывших преподавателей СГУПСа виновными в получении взяток. Они выставляли учащимся положительные оценки без фактической проверки знаний по предметам, что стало основанием для допуска студентов к итоговой аттестации и последующей выдачи дипломов о высшем образовании. Теперь Новосибирская транспортная прокуратура через суд требует признать дипломы недействительными.

Как сообщили Infopro54 в СГУПСе, после восстановления студентам предстоит пройти промежуточную аттестацию по тем предметам, по которым они получил оценку без должного контроля знаний. Также необходимо будет пройти промежуточную аттестацию по предметам, составляющим разницу между ранее действовавшей образовательной программой обучения и образовательной программой на момент восстановления. К итоговой аттестации студентов допустят только в том случае, если они полностью выполнят учебный план, что станет основанием для получения диплома.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирские школы запретят принимать учителей с дипломами частных учреждений.