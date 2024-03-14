«Сейчас время Героев»: зампред Заксобрания НСО Андрей Панферов позвал студентов на Донбасс

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, создатель новосибирского батальона «Вега», участник СВО, председатель координационного совета движения «Защитник» Андрей Панфёров 14 марта побывал на встрече со студентами по инициативе Российского общества «Знание». Политик рассказал о предпосылках начала СВО, об успехах наших бойцов, а также о мирной жизни, которая скоро придет на новые территории, где будет нужна талантливая, в том числе и новосибирская, молодежь.

― Вы, как будущие специалисты особенно по сельскому хозяйству, я вас уверяю, у вас работы скоро будет непочатый край. Крым, Донецк, Луганск – там нужны специалисты. Когда разминируют поля и поднимут сельское хозяйство, там способные найдут работу. Сейчас есть социальный лифт, блага от государства, государственные награды и положение в обществе. Вам после окончания вуза будут предлагать туда поехать. Не бойтесь. Там палку воткнешь – всё растет. А кто захочет служить, это дело мужское. Сейчас время Героев. Будете Лёхами, которые бьют Abrams и становятся Героями Российской Федерации, – заявил Андрей Панфёров.

Вопросов у участников было много. Молодежь интересовалась историями о прошлой службе, о нынешней работе и о том, что будет после СВО.

После лекции слушатели проводили первого заместителя председателя регионального Заксобрания громкими аплодисментами.