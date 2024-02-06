«Съел стринги любовницы»: пес разоблачил мужа-изменника в Новосибирске, проглотив главную улику

В Новосибирске лабрадор помог вывести на чистую воду неверного мужа своей хозяйки. Правда ему это чуть не стоило жизни. Супруги обратились в ветклинику с домашним питомцем, у которого уже несколько дней наблюдались проблемы с желудком: пес не ходил в туалет и почти не ел. Периодическая рвота сопровождала недомогание животного.

Врачи сделали УЗИ и выявили в желудке пациента инородное тело.

— Мы провели малоинвазивную процедуру: быстро схватили и вытащили из собаки трусы. Это были маленькие стринги фиолетового цвета, — рассказал Infopro54 врач новосибирской ветеринарной клиники Андрей Богатов.

Медик и его ассистенты с удивлением заметили, что размер трусиков явно не совпадает с формами хозяйки лабрадора.

— Тот факт, что извлеченный из желудка питомца предмет нижнего белья, не принадлежит его хозяйке, был очевиден для всех присутствующих, — пояснил собеседник.

Оба супруга стояли красные, как помидоры, от происходящего конфуза, ни проронив ни слова. Забрав собаку и трусы, муж с женой поспешили покинуть клинику. А уже дома изменника ждал серьезный разговор.

Андрей Богатов отметил, что врачам клиники часто приходится доставать из домашних питомцев различные предметы и аксессуары, проглоченные домашними непоседами.

— У собак это не редкое явление: их привлекают всяческие запахи и биологические жидкости, они их проглатывают. А лабрадоры вообще грешат этим — съедают трусы, носки хозяев, прокладки из мусорных ведер достают и съедают, презервативы, — объяснил ветеринар.

Андрей привел в пример один из недавних случаев. К ним в клинику пришел мужчина с двумя подростками, принесли йоркширского терьера: у питомца пропала активность и аппетит, что абсолютно было для него нехарактерно.

Перепуганные парень с девушкой что-то невнятно пытались объяснить, мол, песик съел кое-что, а что именно — не говорили.

Грозный отец одного из них смотрел на провинившихся строго и осуждающе.

— Мы не стали устраивать допрос с пристрастием, просто приступили к исследованию. УЗИ показало в желудке животного инородное тело. Когда мы его извлекли, оказалось, что это использованный презерватив, — рассказал доктор.

Получив причину собачьего недомогания, мужчина забрал питомца и решительно направился к выходу. За ним поплелись провинившиеся подростки.

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